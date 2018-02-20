Касильяс хочет продолжить карьеру в Серии A

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс, у которого в июне истекает контракт с «Порту», хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации источника, 36-летний голкипер попросил своего агента подыскать ему клуб в Серии A.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Касильясу со стороны клуба из МЛС.