Касильяс хочет продолжить карьеру в Серии A

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс, у которого в июне истекает контракт с «Порту», хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По информации источника, 36-летний голкипер попросил своего агента подыскать ему клуб в Серии A.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Касильясу со стороны клуба из МЛС.
Я к тому что когда после первой осечки слышишь от людей, всю жизнь болевших за тебя мат, становится ой как не по себе!
Кас доказал уже в прошлом сезоне как он умеет играть. А играть он умеет не хуже Наваса(сравниваю прошлый сезон)
Я к тому что когда после первой осечки слышишь от людей, всю жизнь болевших за тебя мат, становится ой как не по себе!
Кас доказал уже в прошлом сезоне как он умеет играть. А играть он умеет не хуже Наваса(сравниваю прошлый сезон)
это будет отличным вариантом для клубов уровня Ромы, Лацио и того же Наполи
это будет отличным вариантом для клубов уровня Ромы, Лацио и того же Наполи
Касу пора завязывать.
Касу пора завязывать.