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Агент: «Европейские топ-клубы следят за Ругани»

сегодня, 13:20

Давиде Торчилья, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщил, что лучшие европейские клубы не против увидеть в своих рядах его клиента.

«Ругани - игрок сборной. Он может играть в любой лиге, в том числе и в Англии. Он еще молод. Я знаю, что европейские топ-клубы следят за Даниэле. Некоторые из них - английские.

Ругани счастлив в „Ювентусе“ и не хочет покидать Турин. Но он также надеется играть в основе. Если бы „Юве“ получил солидное предложение по Даниэле, то, возможно, подумал бы о продаже».

23-летний Ругани в текущем сезоне Серии А провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:47
Я думаю Ругани не надо покидать Ювентус
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:32
Полуосновной игрок
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