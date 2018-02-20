Агент: «Европейские топ-клубы следят за Ругани»

Давиде Торчилья, агент защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщил, что лучшие европейские клубы не против увидеть в своих рядах его клиента.

«Ругани - игрок сборной. Он может играть в любой лиге, в том числе и в Англии. Он еще молод. Я знаю, что европейские топ-клубы следят за Даниэле. Некоторые из них - английские.

Ругани счастлив в „Ювентусе“ и не хочет покидать Турин. Но он также надеется играть в основе. Если бы „Юве“ получил солидное предложение по Даниэле, то, возможно, подумал бы о продаже».

23-летний Ругани в текущем сезоне Серии А провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.