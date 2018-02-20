Назначены арбитры на матчи российских клубов в Лиге Европы

Назначены судьи на ответные матчи российских клубов в Лиге Европы.

Чех Павел Краловец будет работать на матче «Локомотива» и «Ниццы». Помогать ему будут Роман Слишко и Иво Надворник. Дополнительные ассистенты - Петр Арделяну и Карел Грубеш, четвертый рефери - чех Иржи Молачек.

Арбитр из Испании Матеу Лаос рассудит «Зенит» и «Селтик». Ассистенты - Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар. Четвертым рефери назначен Теодоро Собрино.

Игру «Атлетика» и «Спартака» отработает немец Тобиас Штилер. Его ассистентами будут Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель. Дополнительными ассистентами назначены Патрик Иттрих и Харм Осмерс, четвертым рефери - Кристиан Гиттельманн.

Как уже сообщалось ранее, ЦСКА и «Црвену Звезду», которые играют на день раньше, рассудит португалец Мануэль Де Соуза.