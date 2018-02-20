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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Назначены арбитры на матчи российских клубов в Лиге Европы

сегодня, 14:11

Назначены судьи на ответные матчи российских клубов в Лиге Европы.

Чех Павел Краловец будет работать на матче «Локомотива» и «Ниццы». Помогать ему будут Роман Слишко и Иво Надворник. Дополнительные ассистенты - Петр Арделяну и Карел Грубеш, четвертый рефери - чех Иржи Молачек.

Арбитр из Испании Матеу Лаос рассудит «Зенит» и «Селтик». Ассистенты - Пау Себриан Девис, Роберто дель Паломар. Четвертым рефери назначен Теодоро Собрино.

Игру «Атлетика» и «Спартака» отработает немец Тобиас Штилер. Его ассистентами будут Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель. Дополнительными ассистентами назначены Патрик Иттрих и Харм Осмерс, четвертым рефери - Кристиан Гиттельманн.

Как уже сообщалось ранее, ЦСКА и «Црвену Звезду», которые играют на день раньше, рассудит португалец Мануэль Де Соуза.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 15:24
главное, чтобы не мешали играть! за фэйр плей!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:10
А что первые матчи уже были ?
Кто выиграл ?
kust07
kust07
сегодня в 15:08
неплохие арбитры достались
Egorium
Egorium ответил parallels
сегодня в 15:03
parallels:
спартачам даже кукуян не помог бы в бильбао.
В бригаде с Мешковым и Безбородовым.
1asss
1asss
сегодня в 14:54
болеем всем миром за Атлетик!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 14:46
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 14:44
    Пупсикам не помогут арбитры. Это не прикормленный Федуном российский судейский корпус. Гыгыгы!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 14:41
    Хряки уже вылетели, а ЦСКА, Локо и Зениту побед!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 14:35
    Снова ЗАГОВОР против хрюшек.
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 14:31
    судьи зачетные!
    ziborock
    ziborock ответил Dinamovets1927
    сегодня в 14:31
    Dinamovets1927:
    Судя по всему,в Бильбао будут свиные колбаски по-немецки!
    Сало уронили!)
    Dinamovets1927
    Dinamovets1927
    сегодня в 14:23
    Судя по всему,в Бильбао будут свиные колбаски по-немецки!
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 14:20
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 14:18
      Игру «Атлетика» и «Спартака» отработает немец Тобиас Штилер.

      СУДЯ ПО ВСЕМУ В ПРОГРАММЕ НЕМЕЦКИЙ ФИЛЬМ 18+
      ХОРОШО ХОТЬ В ЭТОТ РАЗ ПОСЛЕ 23-00 ПОКАЖУТ !
      ГЫ-ГЫ
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 14:17
      а че на алеша миллер или г-н фурсенко??
      Коня проекту и они не помогут_))
      Как всегда стыдно за лазурных палок!!
      Второсортные арги побегут через неделю)
      parallels
      parallels
      сегодня в 14:12
      спартачам даже кукуян не помог бы в бильбао.
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