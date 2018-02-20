Погба готовится к игре с «Севильей»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов помочь своей команде в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей». Напомним, что француз не принимал участие в последней игре МЮ из-за болезни.
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|Реал
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|Севилья-:-Манчестер Юнайтед
|22:45 Не начался
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов помочь своей команде в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей». Напомним, что француз не принимал участие в последней игре МЮ из-за болезни.
Матич, Эррера в опорной зоне, выше Хуан
Матич, Эррера в опорной зоне, выше Хуан