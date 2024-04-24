Н'Дика, почувствовавший себя плохо во время матча, может вернуться на поле

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вчера, 11:49

Защитник «Ромы» может вернуться на поле.

Футболист почувствовал себя плохо во время матча 32-го тура Серии А с «Удинезе». Игроку потребовалась срочная медицинская помощь, его унесли на носилках в подтрибунное помещение, а затем доставили в больницу. Поединок в итоге не был доигран.

По информации пресс-службы римского клуба, Н'Дика прошёл серию кардиологических и лёгочных тестов. Обследования подтвердили отсутствие сердечных патологий. Таким образом, он может возобновить спортивную деятельность, которая будет контролироваться в последующие дни.