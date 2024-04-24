Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2023/2024

Н'Дика, почувствовавший себя плохо во время матча, может вернуться на поле

вчера, 11:49

Защитник «Ромы» Обите Н'Дика может вернуться на поле.

Футболист почувствовал себя плохо во время матча 32-го тура Серии А с «Удинезе». Игроку потребовалась срочная медицинская помощь, его унесли на носилках в подтрибунное помещение, а затем доставили в больницу. Поединок в итоге не был доигран.

По информации пресс-службы римского клуба, Н'Дика прошёл серию кардиологических и лёгочных тестов. Обследования подтвердили отсутствие сердечных патологий. Таким образом, он может возобновить спортивную деятельность, которая будет контролироваться в последующие дни.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКарлос Тевес попал в больницу из-за болей в груди
Вчера, 10:35
Фоден и Холанд могут пропустить матч против «Брайтона»
23 апреля
ОфициальноДиогу Жота выбыл на две недели из-за травмы
23 апреля
Тимбер забил в первом матче после 8 месяцев восстановления от травмы
22 апреля
СлухиФренки де Йонг успеет восстановиться от травмы к Евро-2024
22 апреля
СлухиКоман рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы
22 апреля
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:50
скорее всего проводили стандартные обследования.
теперь контроль будет более серьезный.
здоровье всем!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:51
Может ему пока рано играть,похоже это был звоночек!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 