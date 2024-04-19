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Зидан возвращается в большой футбол. Станет конкурентом будущего тренера «Реала»

сегодня, 18:02
Зидан

Зинедин снимет «проклятие» с Кейна.

«Бавария» потеряла ключевых кандидатов

Нагельсманн в последние недели вел активные переговоры о возвращении в «Баварию». Его представитель этого не скрывал. Но внутри клуба из Мюнхена часть менеджеров и футболистов выражали сомнения, что это лучший вариант. Помнили конфликты и заносчивость молодого наставника. Нагельсманн выложится на Евро-2024 со сборной Германии, не получит время для подготовки к клубному сезону. В итоге Юлиан продлил соглашение с немцами, а у «Баварии» отпал второй молодой кандидат в финальном списке.

Первым изначально был Хаби Алонсо, и это очевидно. «Байер» опередил «Баварию», испанец играл в Мюнхене, его знают и уважают в клубе. Не нужна адаптация в Бундеслиге, молодой и перспективный наставник с агрессивной схемой, высокими флангами и умением настроить нападающих на хороший сезон. В обороне есть проблемы, но у «Баварии» даже самые опытные наставники оставляли Нойеру немало работы. Мануэль не жалуется, у него за плечами рекордное количество сухих матчей в истории Лиги чемпионов.

Алонсо подходил, но ему обещали местечко в Мадриде. А пока у руля Анчелотти, ведь «Реал» в порядке – вышли в десятый полуфинал Лиги чемпионов за двенадцать лет. Сам Хаби решил не рисковать с «Ливерпулем», поскольку АПЛ – слишком сложная лига для мягкой адаптации молодого наставника. Также Алонсо отказал «Баварии», он понимает, что в Мюнхене не всё гладко, иначе Тухель остался бы на много лет. Молодой испанец поступил хитро, поэтому от Хаби и Юлиана перешли к ещё одному верному кандидату – Зидану, который засиделся без работы и дозрел до переезда в Германию.

Зидан не хочет перетруждаться в футболе

Зинедин возвращался в «Реал», а потом брал паузу, поскольку не получил предложение мечты – возглавить сборную Франции. Зидан хочет иметь время на жену, общение со взрослыми детьми и внучкой, которая родилась два года назад. При этом лысый тренер просит, чтобы малышка не называла его дедушкой, не считает себя в 51 год старым человеком. Зинедин на три года моложе, чем Карпин. Вправду сложно назвать его стариком для профессии тренера, к которой запланировал вернуться в ближайшие месяцы.

А вот мерзкий французский старик, изгнанный после обвинений в домогательствах – бывший президент французской федерации Ле Грэ, не любит Зидана. Заявлял, что не поднял бы трубку в случае звонка от Зинедина. Также Ле Грэ экстренно встретился с Дешамом и всучил тому длительный контракт со сборной Франции, хотя изначально планировали подождать до конца ЧМ-2022 и по результатам турнира выбрать между Дидье и Зиданом. Авторитетный и легендарный Зинедин смог бы привнести в игру команды Гризманна и Мбаппе новые нотки.

Но сама команда настолько сильная и сложная, что с любым неплохим тренером останется фавориткой Евро-2024. Так что французам грех жаловаться, у них буквально футболистов на пять составов. Как видите, Зидан сразу отказывался от сложных проектов в АПЛ, кризисные «Челси» и МЮ ему не интересны. А возглавить ПСЖ не позволяет марсельская футбольная религия. В родном городе не поняли бы легенду, отправься он тренировать столичный клуб шейхов. Зинедину предлагали стать главным в «Олимпике» из Марселя, но там тоже кризис.

В Мюнхене француз может добиться успеха

Языковую проблему решат с помощью включения Франка Рибери в тренерский состав. Руководство «Баварии» с опаской относится к наставникам, которые не разговаривают на немецком языке, так как даже с Анчелотти у коллектива были разногласия. Но Зидан может выучить короткий набор матерных немецких слов. А остальные инструкции можно давать на английском языке. Мойес вчера сказал, что Алонсо и его штаб на бровке «Байера» общаются строго на испанском языке. И это не помешало клубу избавиться от обидного прозвища «Неверкузен».

Что объединяет последних тренеров «Баварии», у которых возникали однотипные проблемы внутри коллектива? Ковач, Флик, Нагельсманн и Тухель – недостаточно харизматичные люди, чтобы с порога завоевать авторитет в сложном коллективе. Там ведь не только талантливая молодежь, но и ветераны с характером. Вопрос статуса тренера был важен, а успех Флика в Лиге чемпионов в плей-офф из одного матча вместо двух из-за пандемии не помог Ханси остаться в «Баварии» на много лет. Вспоминали даже Рангника, но «Баварии» повезло – Ральф в сборной Австрии.

Если искать человека со статусом, то никого лучше Зидана не найти. Антонио Конте – тоже крутой наставник, но у него совсем другой темперамент. Когда итальянец дает подзатыльник суперзвезде, то делает это со злостью, а Зидан издевался над капризами Роналду с улыбкой. Многие недооценивают важность самоиронии для успеха топового менеджера. Зидан довольно простой в общении мужик, особенно с учетом его статуса чемпиона всего на свете. Зинедин отличается от Марадоны и Роналду тем, что ему не нужно обожание и всеобщее внимание.

Также Зидан не второй Моуриньо. Жозе не может долго без работы, нужно доминировать, чтобы жить. А Зинедин уходил в тень, не спешил в новый клуб и дважды не цеплялся за пост в «Реале». Для «Баварии» это хорошая кандидатура, достаточно навести порядок в обороне, чтобы Нойер, Кейн и Мусиала – если его не заберут в АПЛ, вернули клубу титул чемпионов Германии и снова хорошо сыграли в Лиге чемпионов. Интересно посмотреть на схватку Зидана и Алонсо. А ещё на подход Зинедина к работе в непростом и мощном коллективе из Мюнхена. У «Баварии» есть психологические проблемы внутри команды, а Зидан славится умением понятно и просто мотивировать на подвиги.

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happy 50
happy 50
сегодня в 18:30
Надоели эти спекуляции на тему Зидана.Кто он для Баварии?Немец Тухель,выигравший ЛЧ с Челси.финалистЛЧ с ПСЖ и полуфиналист ЛЧ с Баварией уже выгнан восвояси.Всем давно понятно,что Зизу карьеру закончил.Даже если он когда- то дождется сборной Франции-не факт,что его ждет там успех.Тренер,давно не работавший по профессии,не готов к такой серьезной должности.Реал ему уже не светит,потому что на смену Карло Анчелотти придет Хаби Алонсо.Время Зидана как тренера прошло.Даже Наггельсманн для Баварии гораздо более удобный вариант.На данный момент понятия не имею,где они будут искать не ецкого тренера.Наггельсманн остается в сборной.А где там сейчас Флик?Очень интересно.Если еще Бавария остановит Реал- то тогда Тухель еще раз докажет свою квалификацию,хотя он и так доказал.Проблема Баварии-Хаби Алонсо.Его Байер весь сезон на чумовом кураже спасает матчи под самый свисто об окончании.Команда показала невообразимую игру.Так что Зидан в качестве тренера- звучит как анекдот уже.Он уже не в тонусе и не в тренде.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:25
Одно точно скажу, что хочется чтоб такие люди как он были внутри футбола, а не вне. Хотел его в МЮ конечно же, но не срослось.
Гость
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