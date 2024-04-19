Зидан возвращается в большой футбол. Станет конкурентом будущего тренера «Реала»

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сегодня, 18:02

Зинедин снимет «проклятие» с Кейна.

«Бавария» потеряла ключевых кандидатов

Нагельсманн в последние недели вел активные переговоры о возвращении в «Баварию». Его представитель этого не скрывал. Но внутри клуба из Мюнхена часть менеджеров и футболистов выражали сомнения, что это лучший вариант. Помнили конфликты и заносчивость молодого наставника. Нагельсманн выложится на Евро-2024 со сборной Германии, не получит время для подготовки к клубному сезону. В итоге Юлиан продлил соглашение с немцами, а у «Баварии» отпал второй молодой кандидат в финальном списке.

Первым изначально был Хаби Алонсо, и это очевидно. «Байер» опередил «Баварию», испанец играл в Мюнхене, его знают и уважают в клубе. Не нужна адаптация в Бундеслиге, молодой и перспективный наставник с агрессивной схемой, высокими флангами и умением настроить нападающих на хороший сезон. В обороне есть проблемы, но у «Баварии» даже самые опытные наставники оставляли Нойеру немало работы. Мануэль не жалуется, у него за плечами рекордное количество сухих матчей в истории Лиги чемпионов.

Алонсо подходил, но ему обещали местечко в Мадриде. А пока у руля Анчелотти, ведь «Реал» в порядке – вышли в десятый полуфинал Лиги чемпионов за двенадцать лет. Сам Хаби решил не рисковать с «Ливерпулем», поскольку АПЛ – слишком сложная лига для мягкой адаптации молодого наставника. Также Алонсо отказал «Баварии», он понимает, что в Мюнхене не всё гладко, иначе Тухель остался бы на много лет. Молодой испанец поступил хитро, поэтому от Хаби и Юлиана перешли к ещё одному верному кандидату – Зидану, который засиделся без работы и дозрел до переезда в Германию.

Зидан не хочет перетруждаться в футболе

Зинедин возвращался в «Реал», а потом брал паузу, поскольку не получил предложение мечты – возглавить сборную Франции. Зидан хочет иметь время на жену, общение со взрослыми детьми и внучкой, которая родилась два года назад. При этом лысый тренер просит, чтобы малышка не называла его дедушкой, не считает себя в 51 год старым человеком. Зинедин на три года моложе, чем Карпин. Вправду сложно назвать его стариком для профессии тренера, к которой запланировал вернуться в ближайшие месяцы.

А вот мерзкий французский старик, изгнанный после обвинений в домогательствах – бывший президент французской федерации Ле Грэ, не любит Зидана. Заявлял, что не поднял бы трубку в случае звонка от Зинедина. Также Ле Грэ экстренно встретился с Дешамом и всучил тому длительный контракт со сборной Франции, хотя изначально планировали подождать до конца ЧМ -2022 и по результатам турнира выбрать между Дидье и Зиданом. Авторитетный и легендарный Зинедин смог бы привнести в игру команды Гризманна и Мбаппе новые нотки.

Но сама команда настолько сильная и сложная, что с любым неплохим тренером останется фавориткой Евро-2024. Так что французам грех жаловаться, у них буквально футболистов на пять составов. Как видите, Зидан сразу отказывался от сложных проектов в АПЛ , кризисные «Челси» и МЮ ему не интересны. А возглавить ПСЖ не позволяет марсельская футбольная религия. В родном городе не поняли бы легенду, отправься он тренировать столичный клуб шейхов. Зинедину предлагали стать главным в «Олимпике» из Марселя, но там тоже кризис.

В Мюнхене француз может добиться успеха

Языковую проблему решат с помощью включения Франка Рибери в тренерский состав. Руководство «Баварии» с опаской относится к наставникам, которые не разговаривают на немецком языке, так как даже с Анчелотти у коллектива были разногласия. Но Зидан может выучить короткий набор матерных немецких слов. А остальные инструкции можно давать на английском языке. Мойес вчера сказал, что Алонсо и его штаб на бровке «Байера» общаются строго на испанском языке. И это не помешало клубу избавиться от обидного прозвища «Неверкузен».

Что объединяет последних тренеров «Баварии», у которых возникали однотипные проблемы внутри коллектива? Ковач, Флик, Нагельсманн и Тухель – недостаточно харизматичные люди, чтобы с порога завоевать авторитет в сложном коллективе. Там ведь не только талантливая молодежь, но и ветераны с характером. Вопрос статуса тренера был важен, а успех Флика в Лиге чемпионов в плей-офф из одного матча вместо двух из-за пандемии не помог Ханси остаться в «Баварии» на много лет. Вспоминали даже Рангника, но «Баварии» повезло – Ральф в сборной Австрии.

Если искать человека со статусом, то никого лучше Зидана не найти. Антонио Конте – тоже крутой наставник, но у него совсем другой темперамент. Когда итальянец дает подзатыльник суперзвезде, то делает это со злостью, а Зидан издевался над капризами Роналду с улыбкой. Многие недооценивают важность самоиронии для успеха топового менеджера. Зидан довольно простой в общении мужик, особенно с учетом его статуса чемпиона всего на свете. Зинедин отличается от Марадоны и Роналду тем, что ему не нужно обожание и всеобщее внимание.