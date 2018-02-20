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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Мэр Эстепоны пожелал «Спартаку» удачи в преддверии матча с «Атлетиком»

вчера, 20:37
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 23:05 Не начался

«Спартак» продолжает подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы в Испании

Футболисты в условиях жаркой и солнечной погоды провели тренировку и работали над тактикой. Полузащитники Джано Ананидзе и Артём Тимофеев занимались частично в общей группе. Защитники Георгий Тигиев и Георгий Джикия работали по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Днем в гостиницу команды наведался мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано. Он пожелал «красно-белым» удачи и побед во второй части сезона.

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW ответил time out
вчера в 23:44
time out:
Про Зенит даже говорить не хочется. Как вспомнишь о нем, так сразу краснеешь.
да уж. без стыда зенит не упомянешь...
cpartak60
cpartak60 ответил Nafnafik
вчера в 23:15
Nafnafik:
Мэр, наверное, не был в курсе что такое спартак, думал это приличная команда.
спартак то приличная команда а вот ты.......
vka1970
vka1970
вчера в 23:06
А Зениту в основном желают добраться до газового хранилища.Причём пешком и по трубам.В крайнем случае на лошадке.
time out
time out ответил parallels
вчера в 22:30
parallels:
стыдно за спартак!
Про Зенит даже говорить не хочется. Как вспомнишь о нем, так сразу краснеешь.
cpartak60
cpartak60 ответил Footbolista
вчера в 22:25
Footbolista:
Да, было дело...
приятно вспомнить!да и ливерпуль мы обыгрывали тоже!
makkie
makkie ответил RussianHorse
вчера в 22:24
RussianHorse:
Опять вы на нас равняетесь? Приятно) У нас уже есть еврокубок - раз И два - у нас другие сейчас приоритеты. Состав скудный и будут брошены все силы на попадание в ЛЧ, чтобы были деньги.
Зачем на вас ровняться, если мы вас обыгрываем? 😎
По целям Спартака почти идентично - взять Кубок, попасть в еврокубки на будущий сезон, слить ненужную ЛЕ 😂
Footbolista
Footbolista ответил cpartak60
вчера в 22:23
cpartak60:
если постараться можно и атлетик уделать!уделывали же мы реал в мадриде!
Да, было дело...
cpartak60
cpartak60 ответил Tommy Lee 2
вчера в 22:23
Tommy Lee 2:
Даже мэр Эстепоны не удержался от того, чтобы не потроллить спартак.
    parallels
    parallels ответил time out
    вчера в 22:22
    time out:
    А еще больше позор Зениту!
    стыдно за спартак!
    cpartak60
    cpartak60 ответил Footbolista
    вчера в 22:19
    Footbolista:
    Я думаю он прекрасно знает как Спартак уделал Севилью в Москве...
    если постараться можно и атлетик уделать!уделывали же мы реал в мадриде!
    RussianHorse
    RussianHorse ответил makkie
    вчера в 22:19
    makkie:
    Ну да, все слабаки отсеялись - реальная борьба начинается. Вы рассчитываете взять Еврокубок? 😯
    Опять вы на нас равняетесь? Приятно)
    У нас уже есть еврокубок - раз
    И два - у нас другие сейчас приоритеты. Состав скудный и будут брошены все силы на попадание в ЛЧ, чтобы были деньги.
    Footbolista
    Footbolista ответил RussianHorse
    вчера в 22:19
    RussianHorse:
    Прально, зачем нужен Еврокубок, когда можно сосредоточится на кубке России, где одни ФНЛьные команды остались?)
    Это которые цска из этого кубка вышибли?...хорошо сказал )
    time out
    time out ответил parallels
    вчера в 22:18
    parallels:
    позор спартаку!
    А еще больше позор Зениту!
    makkie
    makkie ответил RussianHorse
    вчера в 22:18
    RussianHorse:
    Прально, зачем нужен Еврокубок, когда можно сосредоточится на кубке России, где одни ФНЛьные команды остались?)
    Ну да, все слабаки отсеялись - реальная борьба начинается.
    Вы рассчитываете взять Еврокубок? 😯
    RussianHorse
    RussianHorse ответил makkie
    вчера в 22:12
    makkie:
    Даже сами испанцы болеют за Спартак! 😊 Откровенно, пройти басков будет сложно - одно радует, ЛЕ не самоцель.
    Прально, зачем нужен Еврокубок, когда можно сосредоточится на кубке России, где одни ФНЛьные команды остались?)
    Footbolista
    Footbolista ответил RussianHorse
    вчера в 22:11
    RussianHorse:
    Просто воспитанные, на самом деле он даже не знает, что за позорище в его городе тренируется.
    Я думаю он прекрасно знает как Спартак уделал Севилью в Москве...
    parallels
    parallels
    вчера в 22:11
    позор спартаку!
    makkie
    makkie
    вчера в 22:03
    Даже сами испанцы болеют за Спартак! 😊
    Откровенно, пройти басков будет сложно - одно радует, ЛЕ не самоцель.
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Footbolista
    вчера в 22:03
    Footbolista:
    Испанцы вообще доброжелательные люди...
    Просто воспитанные, на самом деле он даже не знает, что за позорище в его городе тренируется.
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 21:56
    Испанцы вообще доброжелательные люди...
    Kerri
    Kerri
    вчера в 21:42
    Сколько ему заплатили за прогиб?
    vistory
    vistory
    вчера в 21:07
    Это не поможет спартаку.
    kust07
    kust07
    вчера в 21:05
    Мэр Эстепоны поклонник Спартака
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 20:57
    Мэр, наверное, не был в курсе что такое спартак, думал это приличная команда.
    Egorium
    Egorium
    вчера в 20:56
    Опять уединения и частичность на тренеровках приведет к уединению вратаря и частично защитников по всему полю.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:48
    мэр Эстепоны - наш человек!
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    вчера в 20:46
    А что значит частично занимались в общей группе, то есть одна нога занималась, а другая нет?
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    вчера в 20:45
    Даже мэр Эстепоны не удержался от того, чтобы не потроллить спартак.
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