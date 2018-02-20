Мэр Эстепоны пожелал «Спартаку» удачи в преддверии матча с «Атлетиком»

«Спартак» продолжает подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы в Испании.

Футболисты в условиях жаркой и солнечной погоды провели тренировку и работали над тактикой. Полузащитники Джано Ананидзе и Артём Тимофеев занимались частично в общей группе. Защитники Георгий Тигиев и Георгий Джикия работали по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Днем в гостиницу команды наведался мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано. Он пожелал «красно-белым» удачи и побед во второй части сезона.