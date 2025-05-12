Защитник «Динамо» Майсторович не сыграет до конца нынешнего сезона

1747065779

вчера, 19:02

Защитник «Динамо» не сможет играть до конца сезона, об этом сообщил главный врач команды Александр Родионов.

Милан продолжает восстановление. В конце сезона он уже не сыграет. Сейчас он тренируется индивидуально.

Майсторовичу 20 лет, и в этом сезоне он сыграл 11 матчей за «бело‑голубых», в которых забил один гол. Серб не выступал в официальных играх с конца сентября 2023 года.