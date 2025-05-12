Защитник «Динамо» Майсторович не сыграет до конца нынешнего сезона

Защитник «Динамо» Милан Майсторович не сможет играть до конца сезона, об этом сообщил главный врач команды Александр Родионов.
Милан продолжает восстановление. В конце сезона он уже не сыграет. Сейчас он тренируется индивидуально.
Майсторовичу 20 лет, и в этом сезоне он сыграл 11 матчей за «бело‑голубых», в которых забил один гол. Серб не выступал в официальных играх с конца сентября 2023 года.
Осенью прошлого года у него обнаружился ARS-синдром, с которым поначалу пытались бороться консервативно, но результата не достигли, и в декабре
в Сербии ему была сделана операция.
Прошла она неудачно, заболевание вскоре всплыло снова и пока справиться
с ним не удаётся.
Что будет дальше неизвестно, и когда он сможет выйти на поле- тем более..
Осенью прошлого года у него обнаружился ARS-синдром, с которым поначалу пытались бороться консервативно, но результата не достигли, и в декабре
в Сербии ему была сделана операция.
Прошла она неудачно, заболевание вскоре всплыло снова и пока справиться
с ним не удаётся.
Что будет дальше неизвестно, и когда он сможет выйти на поле- тем более..