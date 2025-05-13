МЮ не планирует праздновать потенциальную победу в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» не планирует масштабное празднование возможной победы в Лиге Европы. В решающем матче команда Рубена Аморима встретится с «Тоттенхэмом».
По информации источника, в случае триумфа манкунианцы не устроят парад и не будут кататься по городу на автобусе. Совладелец клуба Джим Рэтклифф намерен провести лишь барбекю на тренировочной базе. Такое решение объясняется плотным графиком: всего через несколько дней после финала Лиги Европы, который состоится 21 мая, МЮ ожидает матч в АПЛ, а затем команда отправится в турне. В последний раз «Манчестер Юнайтед» устраивал парад в честь победы в АПЛ в 2013 году, когда около 100 000 человек пришли отпраздновать это событие.
Мясо,куриное филе,соусы всякие,жидкость для распалки.
Потом ещё часы покупать,чай/кофе для работников,а тут ещё и крыша протекает и крысы бегают.
Какой уж тут размах,при средней цене билета на матч порядка от 75 до 105 фунтов для болельщиков клуба.
Мясо,куриное филе,соусы всякие,жидкость для распалки.
Потом ещё часы покупать,чай/кофе для работников,а тут ещё и крыша протекает и крысы бегают.
Какой уж тут размах,при средней цене билета на матч порядка от 75 до 105 фунтов для болельщиков клуба.