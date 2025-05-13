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МЮ не планирует праздновать потенциальную победу в Лиге Европы

сегодня, 00:03
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21.05.2025 в 22:00 Не начался

«Манчестер Юнайтед» не планирует масштабное празднование возможной победы в Лиге Европы. В решающем матче команда Рубена Аморима встретится с «Тоттенхэмом».

По информации источника, в случае триумфа манкунианцы не устроят парад и не будут кататься по городу на автобусе. Совладелец клуба Джим Рэтклифф намерен провести лишь барбекю на тренировочной базе. Такое решение объясняется плотным графиком: всего через несколько дней после финала Лиги Европы, который состоится 21 мая, МЮ ожидает матч в АПЛ, а затем команда отправится в турне. В последний раз «Манчестер Юнайтед» устраивал парад в честь победы в АПЛ в 2013 году, когда около 100 000 человек пришли отпраздновать это событие.

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Перевод с thetimes.com
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:35
А если проиграют... барбекю не отменяется???
h5qg4tzm9fmc
h5qg4tzm9fmc
сегодня в 06:41
Владелец просто научился деньги считать и не разбрасываться ими.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:37
Да за такой сезон стыдно должно быть на глазах у фанатов появляется, как на поле выходят не пойму, совести нет совсем
Вещий
Вещий
сегодня в 05:27
Пока еще только возможная победа... а проигрыш они будут отмечать....
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 02:47
Да уж, выиграть для начала надо, потом уже рассуждать о том, праздновать или нет. Похоже на раздел шкуры неубитого медведя.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:39
Выиграют и выиграют это не повод праздновать , это просто временная радость не более
протон
протон
сегодня в 00:05
Да и барбекю в общем то затратное мероприятие.
Мясо,куриное филе,соусы всякие,жидкость для распалки.
Потом ещё часы покупать,чай/кофе для работников,а тут ещё и крыша протекает и крысы бегают.
Какой уж тут размах,при средней цене билета на матч порядка от 75 до 105 фунтов для болельщиков клуба.
Гость
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