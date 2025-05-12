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Покер уругвайского форварда и победа «Динамо» в дерби. Символическая сборная 28-го тура РПЛ

вчера, 23:07
«Динамо»
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
Защитник

Боселли забил четыре мяча.

Вратарь

Андрей Лунёв («Динамо») – хладнокровность тура

Ветеран «Динамо» собрался в матче против «Спартака». Раньше случались мелкие ошибки, но правильно подготовился к дерби. Неудобный соперник нанес пять ударов по воротам Лунёва, но Андрей не ошибся ни разу. Для «Динамо» победа над «Спартаком» в РПЛ – нерядовое событие. Подсластили горькую пилюлю после неудач в чемпионате и Кубке страны.

Защитники

Хуан Касерес («Динамо») – чёткость недели

Парагвайский защитник «Динамо» не позволил Рябчуку и Маркиньосу развернуться на его фланге в дерби против «Спартака». У левого вингера гостей один удар по воротам. Даже если добавить попытки Барко, который любит смещения на левый полуфланг, то ничего не меняется. Аргентинец ни разу не попал в створ. А у Касереса 11 удачных действий в обороне.

Виллиан Роша (ЦСКА) – солидность весны

Один из самых стабильных футболистов начала года. Роша снова не подвел команду. Виллиан помог Акинфееву вступить в игру против «Краснодара» после удара Черникова. Когда лидер РПЛ в решающий момент попадает в створ ворот ЦСКА, логично похвалить оборону. Виллиан Роша аккуратно работал против Батчи, Кордобы и Сперцяна.

Нино («Зенит») – спасительный стандарт

Без гола центрального защитника в матче с «Динамо» из Махачкалы «Зенит» потерял бы два очка. Не смогли бы сократить отставание от «Краснодара» до одного балла. И хотя по итогам матча также отметили голкипера Латышонка, Евгений неплохо выполнил свою работу. Нино и Дркушич не провели слабый матч в центре обороны. «Зенит» в итоге не пропустил.

Дуглас Сантос («Зенит») – возвращение тура

Долгожданное возвращение Сантоса в сборную тура. Много раз в этом сезоне подводил Семака слева в обороне. А против «Динамо» из Махачкалы были отборы, перехваты, умные пасы низом и навесы. Сантос аккуратно сыграл против Аззи и Касинтуры. Соперник дерзкий и хорошо сопротивлялся, но бразилец успокоился и увез в Санкт-Петербург «сухарь».

Полузащитники

Матвей Кисляк (ЦСКА) – диапазон действий

У Кисляка, как у хорошего солиста, широкий диапазон. Матвей удачно отбирал мяч у хавбеков «Краснодара», четыре из пяти попыток завершились в его пользу. Также девятнадцатилетний опорник собрал удары по воротам и не забывал перехватывать передачи. Время от времени полузащитники «горожан» создавали дискомфорт хавбекам ЦСКА, но Кисляк сыграл зрело.

Данил Глебов («Динамо») – универсал тура

Стало понятно, что Глебов освоился, когда неделю назад против «Крыльев Советов» «Динамо» побеждало в меньшинстве, и он пошёл на левый фланг атаки. А теперь опорник забил «Спартаку». У Глебова — прямое участие в серии атак «Динамо» с ударами, а также 14 успешных действий в защите. Станет одним из лидеров, если в новом сезоне закрепится на таком уровне игры.

Дмитрий Рыбчинский («Оренбург») – созидатель

Игроки аутсайдеров весной работают на репутацию. Некоторые из них останутся в РПЛ. Рыбчинский не заиграл в основе родного «Локомотива», но успешно сыграл против «Химок». У Дмитрия голевая передача и ещё четыре созданных момента для напарников. Также Рыбчинский нанес 4 удара по воротам соперника. Единственное огорчение – «Оренбург» не победил.

Нападающие

Хуан Боселли («Пари НН») – покер тура

В первом тайме «Пари НН» забил «Крыльям Советов» четыре мяча. Трижды отличился Боселли. Сначала после умного пропуска Эктова пробил без шансов. Потом форвард реализовал пенальти. А вишенкой на торте стал гол после паса голкипера Медведева. После перерыва уругваец ещё раз отличился с пенальти. Покер Хуана Боселли принес «Пари НН» победу.

Артём Дзюба («Акрон») – рекордсмен

Во второй игровой неделе подряд Дзюба в основе символической сборной. Артём не забил «Ахмату», но принял участие во всех мячах. После удара Дзюбы и сейва забит первый мяч. Дальше у Артёма голевая передача. А в конце матча не тронул мяч, пас пошел на Хубулова – «Акрон» переиграл «Ахмат» 3:2. Дзюба повторил рекорд Лоськова по голевым действиям в РПЛ.

Георгий Мелкадзе («Ахмат») – трудяга тура

Единственный в составе, кто проиграл. Но персонально Мелкадзе стал одним из лучших футболистов недели. Георгий отдал голевую передачу на старте матча. Потом помогал «Ахмату» создавать моменты и постоянно бил по чужим воротам. Один из выстрелов оказался точным. «Акрон» вырвал победу в концовке, а Георгий создал 8 моментов за весь матч.

Главный тренер

Ролан Гусев («Динамо») – солидность тура

Пока Станкович нарывался на дисквалификацию жестами с намеком на продажность судьи, Гусев отдавал грамотные приказы «Динамо». «Спартак» – невероятно сложный соперник для команды Ролана, но ассистент Лички привнес компактность в игру. У «Динамо» стали меньше разрывы между линиями. «Спартак» давил и создавал моменты без голов. А хозяева поля реализовали свои подходы на стадионе имени Яшина. Нервозность «красно-белых» сработала в пользу Гусева. В «Динамо» ищут постоянного тренера. Зато теперь знаем, что увольнение Лички не связано с плохой работой его штаба. Спокойный Гусев и эмоциональный Паршивлюк переиграли «Спартак».

Приятное удивление. Осталась мотивация

Не завершили сезон только «Зенит», «Краснодар» и борцы за выживание. Но второй тур подряд даже середняки включаются и атакуют. ЦСКА не экономил силы против «Краснодара» и переиграл лидера перед кубковым матчем против «Зенита». «Спартак» расходовал энергию игроков основы в поединке против «Динамо», хотя на кону был лишь престиж и премиальные. «Рубин» до конца играл против «Ростова», «Локомотиву» важно было победить «Факел». Борьба рафинированная без еврокубковых путевок, но команды стараются для зрителей.

Шоу тура. Семь голов в Нижнем Новгороде

Редко увидишь покер в РПЛ. Хуан Боселли подарил зрителям матча «Пари НН» против «Крыльев Советов» уникальный опыт. Уругваец забил четыре мяча, а хет-трик сделал до перерыва. Выдающийся результат. Матч получился веселым, суммарно забили семь голов. «Крылья Советов» сократили отставание до 4:2, а затем Боселли подарили ещё одно пенальти. Важная и результативная победа «Пари НН» в борьбе за выживание. Сравнялись по очкам с «Химками», битва в подвале таблицы продолжается.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:38
Продолжается заискивание перед Газпромом. При всем уважении к Махачкале у ЦСКА посерьёзнее противник был чем у Зенита. Мойзес не дал ничего сделать ни Кордобе, ни Батчи. Монстр. Даже Дед гена Орлов признал что Мойзес намного сильнее Дугласа. Но лучшим признают Сантоса, ведь он из Зенита. Как это неприятно читать ангажированные выборы лучший. Аа мы ведь тоже футбол смотрим и кое что в нем понимаем. Не так ли?
Гость
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