Покер уругвайского форварда и победа «Динамо» в дерби. Символическая сборная 28-го тура РПЛ

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вчера, 23:07

Боселли забил четыре мяча.

Вратарь

Андрей Лунёв («Динамо») – хладнокровность тура

Ветеран «Динамо» собрался в матче против «Спартака». Раньше случались мелкие ошибки, но правильно подготовился к дерби. Неудобный соперник нанес пять ударов по воротам Лунёва, но Андрей не ошибся ни разу. Для «Динамо» победа над «Спартаком» в РПЛ – нерядовое событие. Подсластили горькую пилюлю после неудач в чемпионате и Кубке страны.

Защитники

Хуан Касерес («Динамо») – чёткость недели

Парагвайский защитник «Динамо» не позволил Рябчуку и Маркиньосу развернуться на его фланге в дерби против «Спартака». У левого вингера гостей один удар по воротам. Даже если добавить попытки Барко, который любит смещения на левый полуфланг, то ничего не меняется. Аргентинец ни разу не попал в створ. А у Касереса 11 удачных действий в обороне.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – солидность весны

Один из самых стабильных футболистов начала года. Роша снова не подвел команду. Виллиан помог Акинфееву вступить в игру против «Краснодара» после удара Черникова. Когда лидер РПЛ в решающий момент попадает в створ ворот ЦСКА , логично похвалить оборону. Виллиан Роша аккуратно работал против Батчи, Кордобы и Сперцяна.

Нино («Зенит») – спасительный стандарт

Без гола центрального защитника в матче с «Динамо» из Махачкалы «Зенит» потерял бы два очка. Не смогли бы сократить отставание от «Краснодара» до одного балла. И хотя по итогам матча также отметили голкипера Латышонка, Евгений неплохо выполнил свою работу. Нино и Дркушич не провели слабый матч в центре обороны. «Зенит» в итоге не пропустил.

Дуглас Сантос («Зенит») – возвращение тура

Долгожданное возвращение Сантоса в сборную тура. Много раз в этом сезоне подводил Семака слева в обороне. А против «Динамо» из Махачкалы были отборы, перехваты, умные пасы низом и навесы. Сантос аккуратно сыграл против Аззи и Касинтуры. Соперник дерзкий и хорошо сопротивлялся, но бразилец успокоился и увез в Санкт-Петербург «сухарь».

Полузащитники

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) – диапазон действий

У Кисляка, как у хорошего солиста, широкий диапазон. Матвей удачно отбирал мяч у хавбеков «Краснодара», четыре из пяти попыток завершились в его пользу. Также девятнадцатилетний опорник собрал удары по воротам и не забывал перехватывать передачи. Время от времени полузащитники «горожан» создавали дискомфорт хавбекам ЦСКА , но Кисляк сыграл зрело.

Данил Глебов («Динамо») – универсал тура

Стало понятно, что Глебов освоился, когда неделю назад против «Крыльев Советов» «Динамо» побеждало в меньшинстве, и он пошёл на левый фланг атаки. А теперь опорник забил «Спартаку». У Глебова — прямое участие в серии атак «Динамо» с ударами, а также 14 успешных действий в защите. Станет одним из лидеров, если в новом сезоне закрепится на таком уровне игры.

Дмитрий Рыбчинский («Оренбург») – созидатель

Игроки аутсайдеров весной работают на репутацию. Некоторые из них останутся в РПЛ . Рыбчинский не заиграл в основе родного «Локомотива», но успешно сыграл против «Химок». У Дмитрия голевая передача и ещё четыре созданных момента для напарников. Также Рыбчинский нанес 4 удара по воротам соперника. Единственное огорчение – «Оренбург» не победил.

Нападающие

Хуан Боселли («Пари НН») – покер тура

В первом тайме «Пари НН» забил «Крыльям Советов» четыре мяча. Трижды отличился Боселли. Сначала после умного пропуска Эктова пробил без шансов. Потом форвард реализовал пенальти. А вишенкой на торте стал гол после паса голкипера Медведева. После перерыва уругваец ещё раз отличился с пенальти. Покер Хуана Боселли принес «Пари НН» победу.

Артём Дзюба («Акрон») – рекордсмен

Во второй игровой неделе подряд Дзюба в основе символической сборной. Артём не забил «Ахмату», но принял участие во всех мячах. После удара Дзюбы и сейва забит первый мяч. Дальше у Артёма голевая передача. А в конце матча не тронул мяч, пас пошел на Хубулова – «Акрон» переиграл «Ахмат» 3:2. Дзюба повторил рекорд Лоськова по голевым действиям в РПЛ .

Георгий Мелкадзе («Ахмат») – трудяга тура

Единственный в составе, кто проиграл. Но персонально Мелкадзе стал одним из лучших футболистов недели. Георгий отдал голевую передачу на старте матча. Потом помогал «Ахмату» создавать моменты и постоянно бил по чужим воротам. Один из выстрелов оказался точным. «Акрон» вырвал победу в концовке, а Георгий создал 8 моментов за весь матч.

Главный тренер

Ролан Гусев («Динамо») – солидность тура

Пока Станкович нарывался на дисквалификацию жестами с намеком на продажность судьи, Гусев отдавал грамотные приказы «Динамо». «Спартак» – невероятно сложный соперник для команды Ролана, но ассистент Лички привнес компактность в игру. У «Динамо» стали меньше разрывы между линиями. «Спартак» давил и создавал моменты без голов. А хозяева поля реализовали свои подходы на стадионе имени Яшина. Нервозность «красно-белых» сработала в пользу Гусева. В «Динамо» ищут постоянного тренера. Зато теперь знаем, что увольнение Лички не связано с плохой работой его штаба. Спокойный Гусев и эмоциональный Паршивлюк переиграли «Спартак».

Приятное удивление. Осталась мотивация

Не завершили сезон только «Зенит», «Краснодар» и борцы за выживание. Но второй тур подряд даже середняки включаются и атакуют. ЦСКА не экономил силы против «Краснодара» и переиграл лидера перед кубковым матчем против «Зенита». «Спартак» расходовал энергию игроков основы в поединке против «Динамо», хотя на кону был лишь престиж и премиальные. «Рубин» до конца играл против «Ростова», «Локомотиву» важно было победить «Факел». Борьба рафинированная без еврокубковых путевок, но команды стараются для зрителей.

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