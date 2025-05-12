Анчелотти оставил тяжёлое наследие Хаби Алонсо. «Барселона» четырежды ошарашила «Реал»

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сегодня, 18:04

Тренер изучает горький опыт.

Рекордная победная серия в Эль Класико предсказуемо принадлежит «Реалу». В шестидесятых годах прошлого века мадридцы выиграли 7 матчей против «Барселоны» подряд. Гвардиола ответил спустя полвека серией из 5 побед. Затем пришла очередь «Реала». Подловили «Барселону» в кризисе, тоже выиграли пять раз. Теперь у Флика четыре успеха против «Реала» за один сезон. Столичный клуб проиграл каталонцам три трофея. Сначала Суперкубок и Кубок Испании, а теперь и Ла Лигу. Разница в таблице составляет 7 очков. Формально «Барселона» не отобрала у Анчелотти титул действующего чемпиона Испании. Но все понимают, что Хаби Алонсо приедет во второй клуб сезона в Ла Лиге. Флик сразу выиграл три трофея с «Барселоной», а его победная серия над «Реалом» имеет одну особенность – «сливочных» дважды разгромили в четырех матчах. Началось всё с неожиданного результата на «Сантьяго Бернабеу».

26 октября 2024. «Реал» – «Барселона» – 0:4

Анчелотти уступал Хави, но перед увольнением испанца выиграл у «Барселоны» четыре раза подряд. Дважды «Реал» разгромил каталонцев с разницей в три и четыре мяча. Анчелотти мог собрать одну из лучших серий в истории Эль Класико. Но во втором тайме на «Сантьяго Бернабеу» раскрылась великолепная тройка атаки каталонцев: Левандовски сделал дубль, а пасы отдавали не Рафинья и Ямаль; вингеры сами отличились чуть позже. Это было тотальное поражение Анчелотти и великолепная победа Флика. С «Баварией» Ханси Флик мучил «Барселону», когда там играл Месси; с каталонцами он решил начать смертельную для позиций Анчелотти серию против «Реала». Команда с Мбаппе и Винисиусом в атаке огрызалась, но моменты не реализовали. Если заглянуть в будущее, ключевая разница между командами в Эль Класико этого сезона – реализация: у «Барселоны» xG около 11 при 16 забитых мячах; у «Реала», что создал – то и получил: суммарный xG около семи по разным системам оценки при всего семи головах. На «Сантьяго Бернабеу» хозяева не сумели огорчить молодого голкипера Пенью. Флик почувствовал, что его новая команда может собрать испанские трофеи с высокой линией защиты: у «Реала» в первом матче серии было 12 офсайдов против одного у «Барселоны».

12 января 2025. «Реал» – «Барселона» – 2:5

Правильно говорят о проблемах каталонцев в защите. Но разве оборона Анчелотти показала себя? В воротах в финале Суперкубка Испании был Куртуа. В обороне играли Васкес, Тчуамени, Рюдигер и Менди. Ферлана потерял из-за травмы, но причина поражения не только ошибки «Реала», а скорее шикарные действия «Барселоны». До перерыва каталонцы накидали сопернику четыре мяча. Отличный ответ на быстрый гол Мбаппе на пятой минуте. У Килиана результативная игра в Эль Класико, но голы француза не становятся победными. В Суперкубке Испании Флик учел все ловушки Анчелотти. Ещё одна чистая тренерская победа над великим коллегой. «Реал» испугался Ямаля, Левандовски и Рафиньи. Вся тройка отличилась до перерыва. Во втором тайме бразилец Рафинья сделал дубль. Ещё один урок для Алонсо. Даже если на игроке поставили крест, новому тренеру нужно бороться за футболиста, если он старательно тренируется. Флик честно сказал Рафинье, что оставит его только после наблюдений на занятиях. В результате бразилец выдал лучший сезон в карьере. Сможет ли Алонсо так влиять на игроков «Реала»?

26 апреля 2025. «Барселона» – «Реал» – 3:2

Ещё один поединок для истории. Матч, в котором Флик отобрал у Анчелотти второй трофей за несколько месяцев. «Барселоне» и «Реалу» понравилось забивать друг другу. Во втором тайме «сливочные» не просто отыгрались после гола Мбаппе, а вышли вперед. Пришла очередь каталонцев отвечать ударом на удар. Без гола Феррана Торреса на 84-й минуте судьба Эль Класико этого сезона могла повернуть в сторону Мадрида. «Барселона» не сдавалась, перевела игру в овертайм. «Реал» подстраивался под схемы Флика. Анчелотти пытался найти лазейки и расставить правильные акценты, но не получилось. «Реалу» для баланса не хватило нового Крооса в центре поля, а также надежных защитников рядом с Рюдигером. А вот у «Барселоны» у одного игрока обороны классный сезон. Кунде не только умеет отбирать мяч, а и забил «Реалу» в овертайме. Удар Жюля принес трофей, командам не пришлось бить пенальти. Ещё один урок Алонсо. У «Реала» плохая физическая подготовка. Именно поэтому говорят, что легендарный тренер Антонио Пинтус уйдет на пенсию. Итальянец вернулся в «Реал», но у Хаби Алонсо будет агрессивная широкая схема «3-5-2». Новому тренеру важно будет, чтобы «Реал» не уступал «Барселоне» по беговой работе в будущих Эль Класико.

11 мая 2025. «Барселона» – «Реал» – 4:3

У Мбаппе за плечами есть персонально великие матчи, в которых не хватило хет-триков француза для успеха. В финале чемпионата мира 2022 форвард уступил Аргентине в серии пенальти. В Эль Класико Мбаппе забил трижды и проиграл. Команда Анчелотти не сумела возродить чемпионскую интригу. «Реалу» нужна была только победа. Ничья не могла сильно навредить «Барселоне». Флик вчера допускал ошибки, как и его подопечные. «Реал» в гостях повел 0:2. Из-за зрителей в Азии матч начался после обеда, не смотрелся как вечерний блокбастер. Зато увидели солнечный аттракцион, на котором защитники команд сыграли в поддавки. Семь голов – настоящее безумие. «Барселона» не просто устроила ремонтаду, а сумела набрать три очка. Анчелотти не смог попрощаться с «Реалом» с ценным трофеем в руках, а Хаби Алонсо достается мощная команда, которую нужно быстро и качественно перестроить во всех полевых линиях.

А вот тренер Флик, которого не все изначально считали правильным выбором для «Барселоны», начал практически идеально. Вылет от «Интера» не забыли, но в Лиге чемпионов каталонцы тоже презентовали публике голевое шоу. У «Барселоны» искренний футбол с придурью, ведь безобразно работают без мяча. Флик поставит себе самые сложные вопросы летом, пытаясь наладить оборону «Барселоны». Зато у команды великолепная атака. У испанского лидера 95 голов в чемпионате, как у «Баварии» в Бундеслиге. Каталонцам осталось выиграть один матч из трёх в чемпионате, чтобы снять корону с «Реала». Хаби Алонсо важно проанализировать четыре поражения Анчелотти, чтобы впечатлить самого опасного соперника в Испании. Эль Класико – школа жизни для футболистов и тренеров.