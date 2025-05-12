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Сын Анчелотти может возглавить «Рейнджерс»

вчера, 23:27

После назначения Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии в его команду вернётся Пол Клемент, который ранее работал с ним в «Реале», «Челси» и ПСЖ.

Давиде Анчелотти, сын Карло, выступит в роли помощника отца в предстоящих матчах против Эквадора и Парагвая в июне, после чего начнёт самостоятельную карьеру тренера.

Существует информация, что 35-летний специалист близок к подписанию контракта с «Рейнджерс». Также клуб «Комо» проявляет интерес к Давиде, но он предпочитает работать в шотландском коллективе.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:57
Всё правильно, первые шаги в тренерской карьере лучше делать небольшие, начиная с маленьких клубов, чтобы вдруг не стать очередными Стивеном Джеррардом, Гари Невиллом, или Андреа Пирло, сразу ухватившимися за большие клубы и с треском провалившимися в них. Любой, даже самый яркий тренерский талант намного лучше работает и приносит результаты, если он подкреплён ещё и опытом. Да, бывает и по-другому, когда молодые тренеры, которые ещё вчера были футболистами, с первыми же большими клубами в своей тренерской карьере, добиваются ошеломляющего успеха, как к примеру Гвардиола или Зидан. Но это больше из разряда исключений, чем закономерностей.

Молодому Анчелотти в любом случае успеха в тренерской карьере, побед, трофеев и титулов!
u8s9c4gufeu8
u8s9c4gufeu8
сегодня в 06:44
Для начала карьеры лучше выбирать клуб попроще, что бы сразу не обделаться.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:16
А Сеск разве уходит из Комо?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:15
Мне бы было интересно посмотреть, что из этого получится.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:44
Очень интересно на него посмотреть. Но мне кажется он ничего интересного не покажет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:39
Не рановато Рейнджерс то тренировать, одного имени может и не хватить ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:35
Значит без работы не останутся.
Гость
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