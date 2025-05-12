Сын Анчелотти может возглавить «Рейнджерс»

После назначения Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии в его команду вернётся Пол Клемент, который ранее работал с ним в «Реале», «Челси» и ПСЖ.
Давиде Анчелотти, сын Карло, выступит в роли помощника отца в предстоящих матчах против Эквадора и Парагвая в июне, после чего начнёт самостоятельную карьеру тренера.
Существует информация, что 35-летний специалист близок к подписанию контракта с «Рейнджерс». Также клуб «Комо» проявляет интерес к Давиде, но он предпочитает работать в шотландском коллективе.
Молодому Анчелотти в любом случае успеха в тренерской карьере, побед, трофеев и титулов!
Молодому Анчелотти в любом случае успеха в тренерской карьере, побед, трофеев и титулов!