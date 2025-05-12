Гол Кокорина помог «Арису» не проиграть «Омонии»

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вчера, 21:43

«Арис» сыграл вничью с «Омонией» в матче 9-го тура плей-офф чемпионата Кипра (3:3).

На 11-й минуте нападающий «Омонии» Стеван Йоветич открыл счёт. На 26-й минуте Вилли Семедо удвоил преимущество своей команды. Спустя минуту Йоветич забил свой второй гол в матче. Полузащитник Алекс Опоку на 43-й минуте сумел отыграть один мяч. На 54-й минуте Александр Кокорин забил второй гол клуба из Лимасола, а на 64-й минуте Артур Гомис сравнял счет.

После этой игры «Арис» идет на 2-м месте (72 очка), «Омония» находится на 4-й строчке (65 пунктов).