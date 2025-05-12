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Гол Кокорина помог «Арису» не проиграть «Омонии»

вчера, 21:43
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Лимассол)3 : 3Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)ОмонияМатч завершен

«Арис» сыграл вничью с «Омонией» в матче 9-го тура плей-офф чемпионата Кипра (3:3).

На 11-й минуте нападающий «Омонии» Стеван Йоветич открыл счёт. На 26-й минуте Вилли Семедо удвоил преимущество своей команды. Спустя минуту Йоветич забил свой второй гол в матче. Полузащитник Алекс Опоку на 43-й минуте сумел отыграть один мяч. На 54-й минуте Александр Кокорин забил второй гол клуба из Лимасола, а на 64-й минуте Артур Гомис сравнял счет.

После этой игры «Арис» идет на 2-м месте (72 очка), «Омония» находится на 4-й строчке (65 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
h4n7e5kwm46x
h4n7e5kwm46x
сегодня в 04:41
Пора его в сборную звать :))
buqv9x6gfz47
buqv9x6gfz47
вчера в 23:12
Саша не только отдыхает, но еще и работает.
drug01
drug01
вчера в 22:32
Наш Кокорин еще успешно играет, молодец!!
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:58
Молодец, Какорин! Приносит пользу команде, не дармоед.
Гость
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