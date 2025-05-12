«Аль-Наср» в большинстве забил 9 безответных мячей клубу «Аль-Ахдуд»

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вчера, 23:22

«Аль-Ахдуд» потерпел поражение от «Аль-Насра» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии (0:9).

На 17-й минуте Айман Яхья вывел гостей вперёд. На 20-й Джон Дуран удвоил преимущество команды. Марцело Брозович на 27-й забил третий мяч. Садио Мане на 45+6-й минуте забил четвёртый гол в ворота хозяев, реализовав пенальти. На 52-й Дуран оформил дубль. На 59-й Мане забил свой второй гол в матче, на 64-й — сделал хет-трик, а на 74-й — покер. Мохаммед Маран на 90+4-й реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче.

Хозяева с 47-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Витора. Форвард гостей Криштиану Роналду пропустил матч.

После этой игры «Аль-Ахдуд» идет на 17-м месте (28 очков), «Аль-Наср» находится на 3-й строчке (63 пункта).