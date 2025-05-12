Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Наср» в большинстве забил 9 безответных мячей клубу «Аль-Ахдуд»

вчера, 23:22
Аль-АхдудЛоготип футбольный клуб Аль-Ахдуд (Наджран)0 : 9Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Ахдуд» потерпел поражение от «Аль-Насра» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии (0:9).

На 17-й минуте Айман Яхья вывел гостей вперёд. На 20-й Джон Дуран удвоил преимущество команды. Марцело Брозович на 27-й забил третий мяч. Садио Мане на 45+6-й минуте забил четвёртый гол в ворота хозяев, реализовав пенальти. На 52-й Дуран оформил дубль. На 59-й Мане забил свой второй гол в матче, на 64-й — сделал хет-трик, а на 74-й — покер. Мохаммед Маран на 90+4-й реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче.

Хозяева с 47-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Витора. Форвард гостей Криштиану Роналду пропустил матч.

После этой игры «Аль-Ахдуд» идет на 17-м месте (28 очков), «Аль-Наср» находится на 3-й строчке (63 пункта).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Фиорентина» проиграла «Венеции» в поединке Серии А
Вчера, 21:35
Покер Боселли принёс «Пари НН» победу над «Крыльями Советов»
Вчера, 20:59
«Наполи» не смог переиграть «Дженоа»
11 мая
«Динамо» одержало победу над «Спартаком»
11 мая
«Рубин» в компенсированное время вырвал победу в игре с «Ростовом»
11 мая
«Интер» уверенно обыграл «Торино» в поединке Серии А
11 мая
Сортировать
Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 09:51
У Рона горе, такую халяву пропустил.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:46
Нет Роналду - сразу девять.
22bxc2xgqqj8
22bxc2xgqqj8
сегодня в 06:40
Похоже Аль-Ахдудом владеет совсем бедный шейх.
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 06:24
У Португалии точно такой же опыт без балласта.. Но "стата" и "старт" важнее для Гешы.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
n4ar8zxega25
n4ar8zxega25
сегодня в 05:54
Криш локти кусает, жара прошла без него
3j8kw34a7e83
3j8kw34a7e83
сегодня в 05:12
Они нашли своего клиента
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:31
Вот командная игра даёт результат))) уверен, что Аль Наср стал бы чемпионом без Роналду.
Реальный якорь.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 03:02
Без Криштиану лучше чтоле играют? Вот это поворот
Варвар7
Варвар7 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Ага значит "Жара без Рона" , парни хоть "душу отвели" - а то когда им еще такая "масть попрёт"...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:14
А Рон эту жару пропустил)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:38
Аль-Наср устроил "жару в песках"!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 