В «Ливерпуле» боятся озвучить системную проблему. Мегазвёзды часто отказывают команде Слота

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вчера, 20:26

Причины огорчают верных фанатов клуба.

Элитным игрокам не нравится город Ливерпуль

Переезд – стрессовая ситуация для человека и семьи. Разрываются социальные связи. Люди часто любят свой дом. Неприятно чувствовать, что такого места больше нет. Вынужденный переезд ранит сильнее, но смена страны и города по доброй воле тоже бьет по психике. Охотнее переезжают в места, которые считают более яркими. Ливерпуль окрестили скучным как футбольные таланты, так и их спутницы. Даже Мюнхен, хоть это не столица, вчетверо крупнее по населению.

Родной город «Баварии» не равен Берлину по культурной жизни, но там веселее, чем в Ливерпуле. А Мадрид крупнее гнёздышка «красных» в семь раз. Барселона превосходит Ливерпуль по населению в три с половиной раза. Лондон больше в 20 раз. А соразмерный Ливерпулю по населению Манчестер тоже не любят семьи игроков. Фергюсон и Гвардиола пользовались впечатляющими клубными бюджетами и гарантировали трофеи, чтобы их выбрали Роналду и Холанд.

Клоппу было комфортно в Ливерпуле. И Юрген понимал, что ему откажут многие невероятные футболисты. Беллингем и Фернандес, Кайседо и Субименди отказались играть за «Ливерпуль». Одной из причин был сам город. В доме «Битлз» комфортно каждому, кто любит колорит провинциальной Англии. И там сложно двадцатилетнему королю вечеринок. Манчестер в плане ночной жизни стоит значительно выше. Такие вещи важны крутым футболистам и их модным подругам.

Американские владельцы «Ливерпуля» мечтали заполучить Мбаппе. Придумали схему, подключили персональных спонсоров Килиана. Француз рассмеялся и отказался. Хочет быть звездой «Реала». Француз обновил рекорд мадридского клуба после хет-трика против «Барселоны». Форвард выдал самый результативный стартовый сезон в истории «сливочных». Обошел Саморано. Чилиец тоже не играл бы за «Ливерпуль». В его времена англичане котировались намного ниже.

Порой «красным» достаются таланты, вроде Луиса Суареса. Но в результате уругваец, как и его друг Коутиньо, перебрался в Барселону. Ни самые дорогие англичане, ни таланты, вроде Вирца и Мусиалы из сборной Германии, не являются целями «Ливерпуля» на трансферном рынке. А хавбек Субименди, хотя это не второй Хаби Алонсо, отказал «красным», но может согласиться на переход в «Арсенал». Жена Мартина одобрила огромный Лондон, но забраковала Ливерпуль.

«Ливерпуль» сделал легендами Ван Дейка и Салаха

До перехода в «Ливерпуль» эти футболисты не были претендентами на «Золотой мяч». Вирджил играл за «Саутгемптон». Чуть раньше голландец представлял «Селтик» — великий клуб, когда говорим о богатой шотландской и европейской истории, но не команда, за которую выступают главные звезды футбольного мира. «Рома», «Фиорентина» и «Базель», где раньше бегал Салах, тоже вне такого списка. Мохамед не закрепился в «Челси», куда было проще заманить талантов вроде Азара.

Ван Дейк и Салах стали легендами в «Ливерпуле». Джеррард и Оуэн – воспитанники «красных». А трёхкратный чемпион Англии Кевин Киган выиграл два «Золотых мяча» в составе «Гамбурга». Нападающий перешел на уровень легенд, когда покинул «Ливерпуль». Странный парадокс, который объясняет поведение Александер-Арнольда. Хотя фанаты «красных» жгли на днях футболки с фамилией Трента на спине, считая воспитанника клуба «предателем», англичанина можно понять.

На определенном этапе, если возраст позволяет, футболист чувствует, что перерос город Ливерпуль. Одноименный клуб великий, но «красные» никогда не были притягательным местом для футболистов, которых узнают на улицах во всем мире. Зидан, Роналдо, Фигу и Роналдиньо не мечтали играть за «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» разбогател и поэтому заманил таких ребят, как Руни и Роналду. А у исторических соперников «красных дьяволов» был совершенно иной подход.

Впрочем, речь не только в провинциальном статусе. Разница в деньгах. Салах до нового контракта с «Ливерпулем» получал меньше, чем Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Теперь легенде «Ливерпуля» платят 400 000 фунтов в неделю. А молодому Холанду в «Манчестер Сити» выдали 525 тысяч. У хавбека «Ливерпуля» МакАллистера оклад равен 150 тысячам фунтов в неделю, а запасному вингеру «Манчестер Сити» Грилишу платят 300 000 фунтов. Крутые футболисты любят деньги.

Коллектив из мегазвёзд мог уничтожить «Ливерпуль»

Клуб не может зарабатывать так много, как конкуренты из огромных городов. Популярность «красных» в Англии тоже скачет от региона к региону. Вынуждены меньше тратить на трансферы, чем соперники. По расходам на новичков «красные» на десятой строчке в АПЛ за последние годы. Демонстрируют умный подход, ведь не переплачивают. И одновременно «Ливерпуль» не обновлял трансферные рекорды чаще, поскольку футболисты от Мбаппе до Беллингема просто отказываются.

Холанд не приехал бы в «Ливерпуль». Взяли Нуньеса, а Дарвин разочаровал. Летом «красные» снова будут искать форварда. Возможно, повезет со шведом Исаком. Но Александер не второй Ибрагимович. Златан согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», но не пошел бы в «Ливерпуль». Ещё один хороший пример – позиция «десятки». Салах соединяет в себе две роли, безжалостного снайпера и великолепного ассистента. Однако Мохамеду нужна поддержка крутого плеймейкера.

А вот атакующий хавбек Собослаи не демонстрирует невероятной игры. В последние дни Слот забрасывает удочку в сторону Де Брюйне. Бельгиец объявил об уходе из «Манчестер Сити», а потом провел несколько неплохих матчей. В результате ветеран задумался. Стоит ли ему уезжать в МЛС , где Кевина давно ждут? Де Брюйне мог бы выбрать «Ливерпуль», но хочет пожить в Италии, уйдет в «Наполи». Вингеры Рафинья и Ямаль тоже в «Ливерпуль» не рвутся, как не рвался Кварацхелия.

Спокойный уклад жизни иногда даже помогает «Ливерпулю». Лучше завоевывать трофеи с командой-звездой, чем ставить на мегазвёзд и получать сопутствующие проблемы. Анализ самых дорогих трансферов ведёт к одному выводу – такие сделки опасны для клубов и футболистов. У «Ливерпуля» своя ниша. Клуб невероятно популярен в мире. Проверенные фан-клубы по всей планете. Не копируют «Реал» и не «Барселону». У «Ливерпуля» меньше глорихантеров и сохраняется душевность.