Осимхен намерен перейти в «Ювентус»

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вчера, 17:52

По информации источника, нападающий «Наполи» , который проводит сезон в аренде в «Галатасарае», не желает переходить в Саудовскую Аравию, хотя клубы «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» проявляют интерес.

«Аль-Хилаль» предлагает ему зарплату в диапазоне 30-35 миллионов евро за год. Кроме того, ранее сообщалось, что туринский клуб готов предложить «Наполи» 85 миллионов евро за форварда, включая различные бонусы.

Тем не менее, игрок предпочитает «Ювентус» и с удовольствием согласился бы вновь сотрудничать со спортивным директором Кристиано Джунтоли. В настоящее время он намерен дождаться переговоров с клубом из Турина.