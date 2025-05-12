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Осимхен намерен перейти в «Ювентус»

вчера, 17:52

По информации источника, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который проводит сезон в аренде в «Галатасарае», не желает переходить в Саудовскую Аравию, хотя клубы «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» проявляют интерес.

«Аль-Хилаль» предлагает ему зарплату в диапазоне 30-35 миллионов евро за год. Кроме того, ранее сообщалось, что туринский клуб готов предложить «Наполи» 85 миллионов евро за форварда, включая различные бонусы.

Тем не менее, игрок предпочитает «Ювентус» и с удовольствием согласился бы вновь сотрудничать со спортивным директором Кристиано Джунтоли. В настоящее время он намерен дождаться переговоров с клубом из Турина.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
Какой смысл Ювентусу платить 85 млн за Осимхена(который в прошлом сезоне уже не так блистал а уровень игры в этом сезоне по чемпионату Турции сложно определить) если у него заканчивается контракт с Наполи через год.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:39
работа Джунтоли вызывает огромные вопросы.
лучше бы Юве до лета поменять спорт , чтобы не повторился феерический прошлогодний провал.
да и сейчас команда показывает слабый футбол.
но хорошо, что держится в топ-4.
Осимхен, конечно, демонстрирует выдающуюся форму, играя за Фенербахче.
да и за Наполи был хорош.
но характер скверный. конфликт на пустом месте найдет.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:06
Никто и 75 не предлагает, а тут Юве 85 должен дать? Скоро президент Наполи доиграется, и ему и 50 не дадут за него!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:53
Про него щас новостей больше чем про кого либо))
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