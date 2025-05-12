Осимхен намерен перейти в «Ювентус»

По информации источника, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который проводит сезон в аренде в «Галатасарае», не желает переходить в Саудовскую Аравию, хотя клубы «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» проявляют интерес.
«Аль-Хилаль» предлагает ему зарплату в диапазоне 30-35 миллионов евро за год. Кроме того, ранее сообщалось, что туринский клуб готов предложить «Наполи» 85 миллионов евро за форварда, включая различные бонусы.
Тем не менее, игрок предпочитает «Ювентус» и с удовольствием согласился бы вновь сотрудничать со спортивным директором Кристиано Джунтоли. В настоящее время он намерен дождаться переговоров с клубом из Турина.
лучше бы Юве до лета поменять спорт , чтобы не повторился феерический прошлогодний провал.
да и сейчас команда показывает слабый футбол.
но хорошо, что держится в топ-4.
Осимхен, конечно, демонстрирует выдающуюся форму, играя за Фенербахче.
да и за Наполи был хорош.
но характер скверный. конфликт на пустом месте найдет.
лучше бы Юве до лета поменять спорт , чтобы не повторился феерический прошлогодний провал.
да и сейчас команда показывает слабый футбол.
но хорошо, что держится в топ-4.
Осимхен, конечно, демонстрирует выдающуюся форму, играя за Фенербахче.
да и за Наполи был хорош.
но характер скверный. конфликт на пустом месте найдет.