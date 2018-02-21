Дмитрий Кудряшов вернулся в «Крылья Советов»

34-летний полузащитник Дмитрий Кудряшов сменил зеленодольский «Анжи-Юниор» на «Крылья Советов», где он уже выступал с 2003 по 2005 год. Футболист будет выступать во второй команде самарцев до конца сезона. Хавбек поделился планами:

«Рассчитываю стать наставником для молодых футболистов, неким примером на поле. Хочу донести до них, что все в этом мире возможно. Что нужно работать, тренироваться и идти к своим целям. За счет своего опыта хочу помочь ребятам сформироваться и обосноваться в большом футболе. Мне не принципиально, на какой позиции действовать на поле. Главное играть и помогать команде достигать лучшего результата. Задачи „КС-2“ это не столько результат, сколько подготовка кадров для основной команды. Чтобы в будущем именно эти ребята прославляли команду „Крылья Советов“ в большом футболе и в основном составе.

Свое прошлое выступление в „Крыльях“ всегда вспоминаю только с положительными эмоциями. Победы, прекрасный коллектив и атмосфера в раздевалке. Поэтому сейчас ощущения прекрасные. Тем более что помогать „КС-2“ мы будем вместе с Антоном Бобром, с которым мы играли вместе еще в 2000-е годы.

Пока есть желание тренироваться, играть и получать от этого удовольствие, я буду играть. Мне бы хотелось заниматься тренерской деятельностью, задумываюсь об этом, желание есть. Без футбола я свою жизнь не вижу».

Ранее Кудряшов выступал за московские «Спартак» и «Спартак-2», Луч-Энергию", «Шинник» и другие клубы. Летом 2017 года игрок покинул махачкалинский «Анжи».