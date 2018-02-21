Дмитрий Кудряшов вернулся в «Крылья Советов»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Украина. Премьер-Лига
  • Юношеская Лига УЕФА
Испания. Примера 2017/2018, 16 тур1X2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет95.21.32
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Бавария» громит «Бешикташ» на «Альянц Арене»48
00:36
«Челси» сыграл вничью с «Барселоной» на «Стэмфорд Бридж»315
21:25
ЦСКА намерен оформить трансфер венесуэльского игрока65
20:04
Гову: «Сборная России - один из фаворитов ЧМ-2018»65
19:51
Норвежский середняк разгромил «Краснодар»38
03:19
Гюнеш: «„Бешикташ“ не заслужил хорошего результата. Соперник был лучше нас»0
03:05
Хайнкес: «Любой команде было бы очень трудно играть в ЛЧ вдесятером»0
02:42
Черчесов: «Акинфеев – номер один в сборной. Если кто его обгонит – пожалуйста!»4
02:26
«Бавария» повторила клубный рекорд, выиграв 14 матчей подряд0
02:14
Виллиан: «Мы способны решить исход противостояния в Барселоне»0
02:00
Пепе: «Матч мог бы сложиться по-другому, если бы не удаление»1
01:51
Конте: «Игра „Челси“ была близка к идеальной. Возможно, мы заслуживали большего»5
01:39
Вальверде: «Мы держали игру под контролем, когда „Челси“ забивал свой гол»6
01:19
Фабрегас: «Фантастическая игра „Челси“, но не результат»6
01:00
Черчесов: «Если иностранцы хотят выступать за Россию - прекрасно, но мы этого не просили»20
00:49
Левандовски забил 16 голов в 16 последних матчах4
00:30
Месси впервые в карьере забил «Челси»10
00:18
«Факел» расторг контракты с двумя защитниками1
00:15
Хамес Родригес получил травму в матче с «Бешикташем»1
23:36
Моуриньо: «Санчес перешел в „Манчестер Юнайтед“, чтобы играть в Лиге чемпионов»3
23:25
«Лейпциг» построил курилку для Сарри3
23:13
Де Врей на карандаше у «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»0
23:12
Пирес: «Лига Европы должна стать приоритетом для „Арсенала“»0
23:06
Джан нужен «Манчестер Сити»1
22:53
Фонсека: «Победа „Шахтера“ над „Ромой“ 7 лет назад не повлияет на завтрашний матч»2

Дмитрий Кудряшов вернулся в «Крылья Советов»

сегодня, 00:04

34-летний полузащитник Дмитрий Кудряшов сменил зеленодольский «Анжи-Юниор» на «Крылья Советов», где он уже выступал с 2003 по 2005 год. Футболист будет выступать во второй команде самарцев до конца сезона. Хавбек поделился планами:

«Рассчитываю стать наставником для молодых футболистов, неким примером на поле. Хочу донести до них, что все в этом мире возможно. Что нужно работать, тренироваться и идти к своим целям. За счет своего опыта хочу помочь ребятам сформироваться и обосноваться в большом футболе. Мне не принципиально, на какой позиции действовать на поле. Главное играть и помогать команде достигать лучшего результата. Задачи „КС-2“ это не столько результат, сколько подготовка кадров для основной команды. Чтобы в будущем именно эти ребята прославляли команду „Крылья Советов“ в большом футболе и в основном составе.

Свое прошлое выступление в „Крыльях“ всегда вспоминаю только с положительными эмоциями. Победы, прекрасный коллектив и атмосфера в раздевалке. Поэтому сейчас ощущения прекрасные. Тем более что помогать „КС-2“ мы будем вместе с Антоном Бобром, с которым мы играли вместе еще в 2000-е годы.

Пока есть желание тренироваться, играть и получать от этого удовольствие, я буду играть. Мне бы хотелось заниматься тренерской деятельностью, задумываюсь об этом, желание есть. Без футбола я свою жизнь не вижу».

Ранее Кудряшов выступал за московские «Спартак» и «Спартак-2», Луч-Энергию", «Шинник» и другие клубы. Летом 2017 года игрок покинул махачкалинский «Анжи».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростов» объявил о подписании контракта с 21-летним защитником
Вчера, 19:56 11
Защитник «Волгаря» Плиев перешел в «Ростов»
Вчера, 16:59 7
«СКА-Хабаровск» подписал двух новичков
Вчера, 10:11 14
«Урал» подписал 26-летнего голландского хавбека
19 февраля 28
«Зенит» жалеет о трансфере Жулиано в «Фенербахче»
18 февраля 72
Ислам Жилов стал игроком «Анжи»
17 февраля 14
Обсудить
Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55 ответил Egorium
сегодня в 00:47
Egorium:
Это очень важная новость.
А тебе какие новости подавай? Кто какую фотку выкладывает в соц. сети и кто с кем спит?
Футбольная новость. Даже знаковое событие для самарских болельщиков. А ты паясничаешь
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 00:46
О, так во второй команде же и Бобер пылит =)
Да. крутое для Крыльев время было тогда.
Egorium
Egorium
сегодня в 00:13
Это очень важная новость.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100