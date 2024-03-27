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Кудряшов стал игроком клуба Медиалиги ROCKET TEAM

сегодня, 20:47

Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов стал футболистом команды Медиалиги ROCKET TEAM. Защитник дал комментарий по теме.

Переговоры шли долго. В первую очередь для меня важен человеческий фактор, приятно было общаться с ребятами, в частности с Алдаром (руководителем ROCKET TEAM – прим. ред.). Удалось найти компромисс и взаимопонимание во многих вопросах.

Очень мало знал про Медиалигу до завершения карьеры. Много камер, много вопросов – пока такое представление. Про уровень футбола имею представление. Мне понятно, что это уровень выше, чем во Второй лиге и уровень чуть ли не Первой лиги.

Все прекрасно знают, что остались сейчас команды в Кубке России, которые выбили команды Первой лиги, Премьер-Лиги, поэтому я настраиваю себя со всей серьезностью.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 22:18
Да, дружище, были времена!
Было бы здоровско, если бы возродили "Кожаный мяч".
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:13
Всем коллегам и соратникам спасибо за общение!
Всем здоровья и мирной ночи!
Всевышнему респект ещё за один прожитый день!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:11
Ночи доброй армейцу!)

"Валерыч" вот мысль продвинул о детском футболе...
Пусть существуют Медиа...фут..лиги и радуются Кудряшовы, вот как бы поднять детский футбол, с него всё начинается.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 22:07
Двумя руками и ногами за развитие детского футбола!
"Кожаный мяч"... Сколько воспоминаний...+++)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 21:52
Медиалига - это большей частью не про футбол, а про бизнес.
Это - бизнес-медиапроект. И несомненно, большие деньги крутятся в этом проекте, если такие известные футболисты как, например, Кудряшов уходят играть в Медиалигу. Но какая польза от неё обществу, кроме зарабатывания бабла? Да, лучше бы эти деньги, которые вкладывают в развитие Медиалиги, вкладывали бы в развитие детского футбола в нашей стране.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:52
Человек кайфует с футбола . Пусть играет .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:51
значит еще попылит в пространстве медиа лиги
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:50
Если есть здоровье, время, то почему бы ещё не попылить...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:17
Поиграет и денег срубит!!!
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