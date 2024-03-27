Кудряшов стал игроком клуба Медиалиги ROCKET TEAM

Экс-игрок сборной России стал футболистом команды Медиалиги ROCKET TEAM. Защитник дал комментарий по теме.

Переговоры шли долго. В первую очередь для меня важен человеческий фактор, приятно было общаться с ребятами, в частности с Алдаром (руководителем ROCKET TEAM – прим. ред.). Удалось найти компромисс и взаимопонимание во многих вопросах.

Очень мало знал про Медиалигу до завершения карьеры. Много камер, много вопросов – пока такое представление. Про уровень футбола имею представление. Мне понятно, что это уровень выше, чем во Второй лиге и уровень чуть ли не Первой лиги.

Все прекрасно знают, что остались сейчас команды в Кубке России, которые выбили команды Первой лиги, Премьер-Лиги, поэтому я настраиваю себя со всей серьезностью.