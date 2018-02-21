Роналду, вероятно, пропустит матч с «Леганесом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намекнул на то, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит перенесённый матч 16-го тура чемпионата Испании с «Леганесом»:

«Я не знаю, как много лет Роналду играет без остановок, но сейчас настал момент, когда ему необходимо время от времени получать отдых. Это важно для него и для всей команды».

Зидан также признался, что хотел бы остаться в «Реале» на долгие годы и собирается «сражаться» за свою работу.