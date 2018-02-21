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Роналду, вероятно, пропустит матч с «Леганесом»

сегодня, 06:41
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал20:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намекнул на то, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит перенесённый матч 16-го тура чемпионата Испании с «Леганесом»:

«Я не знаю, как много лет Роналду играет без остановок, но сейчас настал момент, когда ему необходимо время от времени получать отдых. Это важно для него и для всей команды».

Зидан также признался, что хотел бы остаться в «Реале» на долгие годы и собирается «сражаться» за свою работу.

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Все комментарии
Охотник На Глоров Реалa
Охотник На Глоров Реалa
сегодня в 11:45
К что с нашей девочкой случилось??
Проглотил вилку увидев шикарный отводящий гол Месси вчера??
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:36
Ну конечно,когда не будет Модоича,Крооса и особенно Марсело(слева сыграет Асенсио,но всё же).Нельзя так недооценивать противника. Зидан видать опять даёт ж/б шанс Бензину.
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 10:26
Он просто вспомнил, что с реалом сделал Леганес в Мадриде и решил избежать позора.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 07:18
Ничего страшного
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 07:06
Ну Асенсио и Бэйл дуиаю вдвоем могут сделать результат и без Рона..)
ДСА
ДСА
сегодня в 07:00
Леганес снова возьмет очки у Реала.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 06:43
Без него справятся
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