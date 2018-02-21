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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
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Смольников: «Завтра будет совершенно другая игра»

сегодня, 13:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикЗавтра в 21:00 Не начался

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

«Это был первый матч года. „Селтик“ хорошо начал, показал хорошую физическую готовность, нам пришлось достаточно тяжело. Но завтра совершенно точно будет другая игра — на нашем стадионе и с нашими болельщиками».

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 15:24
да !!! - ждем 0-2!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:36
Зенит победит минимум 2-0. И не хрюкать!:))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:10
Не думаю что будет просто....
За 6 дней шотландцы наврятли растеряют физику и своё неистовое желание победить...

Но то что Зенит с таким настроем - радует......

Удачи и победы....желательно крупной и безоговорочной.....!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:49
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ !
azures
azures
сегодня в 13:46
Завтра ждем более значимой по голам игры, спартак будет бить собственный рекорд 7-0.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:45
Удачи и победы!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:41
Опять эти самоуверенные заявления.
blitz
blitz
сегодня в 13:41
Конечно будет!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:40
Хотелось бы верить, но чуйка подсказывает, что будет очень тяжело.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:37
Верим в это!
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