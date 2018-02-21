Смольников: «Завтра будет совершенно другая игра»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».



«Это был первый матч года. „Селтик“ хорошо начал, показал хорошую физическую готовность, нам пришлось достаточно тяжело. Но завтра совершенно точно будет другая игра — на нашем стадионе и с нашими болельщиками».