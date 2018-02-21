Ким Чем Ын даст добро на переход Хан Кван-Сона в «Ювентус»

Итальянский сенатор Антонио Рацци рассказал, что глава КНДР Ким Чен Ын является поклонником итальянского футбола, поэтому не будет возражать, если футболист «Кальяри» из Северной Кореи Хан Кван-Сон перейдет в «Ювентус», который интересуется 19-летним нападающим.

Рацци состоит в приятельских отношениях с Ким Чен Ыном, и благодаря этому ему удалось привезти перспективного игрока в Италию.

«Ким - большой футбольный болельщик. Когда он учился в Швейцарии, то ездил на „Сан Сиро“, чтобы посмотреть миланское дерби. Переход Хана в „Юве“ стал бы чем-то невероятным. Он смог бы наглядно показать, что уровень футбола в КНДР растет. Если игрок перейдет в „Юве“, этот клуб станет еще более популярен в Северной Корее».

Сон первую часть сезона провел на правах аренды в «Перудже», где забил 7 голов в 17 матчах Серии А. Сейчас он вернулся в «Кальяри».