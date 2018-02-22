Новый сезон ФНЛ начнется через два дня после окончания ЧМ-2018

Состоялось очередное заседание Общего собрания ФНЛ.

Одним из главных пунктов повестки дня стало обсуждение календарного плана на сезон-2018/19. Согласно принятому за основу проекту, следующее Первенство Футбольной Национальной Лиги стартует 17 июля, то есть уже через два дня после завершения чемпионата мира в России. Командам до ухода на зимний перерыв предстоит сыграть 24 тура, последний из которых запланирован на 24 ноября. Возобновится турнир 3 марта 2019 года, а заключительный тур должен состояться 24 мая.

Переходные матчи с командами РФПЛ пройдут 30 мая и 2 июня 2019 года.

По итогам 25 туров нынешнего розыгрыша ФНЛ лидерство в турнирной таблице удерживает «Енисей».