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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Новый сезон ФНЛ начнется через два дня после окончания ЧМ-2018

сегодня, 09:45

Состоялось очередное заседание Общего собрания ФНЛ.

Одним из главных пунктов повестки дня стало обсуждение календарного плана на сезон-2018/19. Согласно принятому за основу проекту, следующее Первенство Футбольной Национальной Лиги стартует 17 июля, то есть уже через два дня после завершения чемпионата мира в России. Командам до ухода на зимний перерыв предстоит сыграть 24 тура, последний из которых запланирован на 24 ноября. Возобновится турнир 3 марта 2019 года, а заключительный тур должен состояться 24 мая.

Переходные матчи с командами РФПЛ пройдут 30 мая и 2 июня 2019 года.

По итогам 25 туров нынешнего розыгрыша ФНЛ лидерство в турнирной таблице удерживает «Енисей».

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW
сегодня в 13:27
весь мир с нетерпением будет ждать окончания этого ненужного чемпионата мира, чтобы поскорее устремить свой взор на лучшую лигу мира. десятки тысяч иностранцев не будут спешить покидать страну, чтобы воочию увидеть сильнейшие клубы мира в деле
loko7
loko7
сегодня в 10:57
Летом перерывы не нужны, играть надо пока хорошая погода.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:56
на вряд ли на ЧМ будут игроки которые играют в ФНЛ, если только цска вылетит
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 10:29
А игроки спартака успеют восстановиться к началу тура?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 10:27
Германия-Бразилия и Томь-Волгарь. Почувствуйте разницу
drug01
drug01
сегодня в 10:25
Зачем эти перерывы???
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:24
Готовьтесь ребята
ДСА
ДСА
сегодня в 10:05
Одно другому не мешает.
311
311
сегодня в 10:00
Для нашей сборной чемпионат закончится гораздо раньше!)
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