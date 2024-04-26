Ташуев покинул «Факел»

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вчера, 12:03

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, с которым в начале месяца был продлён контракт, покинул команду по семейным обстоятельствам.

Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провёл в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям.

Ташуев возглавлял «Факел» с сентября 2023 года. По его руководством воронежцы провели 21 матч (6 побед, 7 ничьих и 8 поражений).