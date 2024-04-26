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Ташуев покинул «Факел»

вчера, 12:03

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, с которым в начале месяца был продлён контракт, покинул команду по семейным обстоятельствам.

Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провёл в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям.

Ташуев возглавлял «Факел» с сентября 2023 года. По его руководством воронежцы провели 21 матч (6 побед, 7 ничьих и 8 поражений).

После двадцати пяти туров «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ. Воронежцы идут на серии из четырёх поражений. Вчера в игре 21-го тура «Факел» уступил «Крыльям Советов».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:44
там уже Черевченко !
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:37
"Ясность" с Факелом по отношению к Ташуеву кое какая есть - он ушёл, есть новый тренер.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:58
Хотелось бы ясности в этом вопросе.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 13:08
Мне тоже показалось, что по семейным...
y7mwvnn5srzt
y7mwvnn5srzt
вчера в 12:48
Не везет Ташуеву с командами, тренер не самый плохой.
89z5kqetknmz
89z5kqetknmz
вчера в 12:36
Какие бы ни были обстоятельства, но доработать сезон надо было. А то как крыса с тонущего корабля сбежал.
Вещий
Вещий
вчера в 12:30
Ну Сергей не такой уж и плохой тренер.... думаю когда у него все устаканится (если правда по семейным обстоятельствам), то работу тренера он себе найдет.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:28
Неожиданно, если честно. Весной победили Спартак, сыграли вничью с прямыми конкурентами в борьбе за выживание - Пари и Оренбургом. Да, проигрывали. Кому проигрывали? Крыльям, Краснодару, Ростову и ЦСКА - но никто ведь и не ожидал здесь побед, да и даже приобретения очков. Ну максимум на ничью с Крыльями можно было рассчитывать. Но не проигрывали прямым конкурентам ведь. Сомнительная отставка, возможно Ташуев просто перегорел.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:21
Хорошая у него статистика.
Гость
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