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«Дроэда Юнайтед» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

сегодня, 03:46
«Дроэда Юнайтед» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Слайго Роверс», который состоится 26 апреля 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

Предпоследнее место занимает на сегодняшний день «Дроэда» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Дрогов». В позапрошлом туре чемпионата Ирландии «Турки» дома разошлись миром с «Красно-белой армией» из Дерри (2:2).

19 апреля с минимальным счётом «Дроги» на выезде уступили «Богемиансу».

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на две строчки выше «Дроэды». Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В матче позапрошлого тура миром разошлись «Слайго Роверс» и «Дандолк» (1:1).

22 апреля «Нулёвку» раскатал «Слайго» с командой «Голуэй Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.50
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Слайго Роверс» – 2.90
  • Победит «Дроэда» с форой -1.5 гола – 4.60
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.28
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.58

Статистика

  • Четыре поражения потерпели «Дроги» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Слайго Роверс» проиграл своим соперникам в трёх футбольных поединках
  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 3.30 компания Pinnacle ставку в будущей встрече предлагает сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Дроэда
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