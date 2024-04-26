«Дроэда Юнайтед» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

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сегодня, 03:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Слайго Роверс», который состоится 26 апреля 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

Предпоследнее место занимает на сегодняшний день «Дроэда» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Дрогов». В позапрошлом туре чемпионата Ирландии «Турки» дома разошлись миром с «Красно-белой армией» из Дерри (2:2).

19 апреля с минимальным счётом «Дроги» на выезде уступили «Богемиансу».

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на две строчки выше «Дроэды». Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. В матче позапрошлого тура миром разошлись «Слайго Роверс» и «Дандолк» (1:1).

22 апреля «Нулёвку» раскатал «Слайго» с командой «Голуэй Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.50

Ничья – 3.30

Победит «Слайго Роверс» – 2.90

Победит «Дроэда» с форой -1.5 гола – 4.60

Тотал голов больше 2.5 – 2.28

Тотал голов меньше 2.5 – 1.58

Статистика

Четыре поражения потерпели «Дроги» в десяти крайних матчах

За такой же период «Слайго Роверс» проиграл своим соперникам в трёх футбольных поединках

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 3.30 компания Pinnacle ставку в будущей встрече предлагает сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим.