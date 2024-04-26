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Рэшфорд заявил о травле в интернете

вчера, 11:40
Ковентри СитиЛоготип футбольный клуб Ковентри Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пожаловался на травлю в интернете. Англичанин оставил комментарий под постом инсайдера «красных дьяволов» «UtdParadigm»:

Я ценю Вашу поддержку. Это травля. Она продолжается уже месяцы. Достаточно.

Фанаты винят в отношении к футболисту блогера Марка Голдбриджа, автора YouTube-канала о «Манчестер Юнайтед» «The United Stand» на 1,85 миллиона человек. После матча с «Ковентри» он раскритиковал Рэшфорда:

Зачем Эрик Тен Хаг оставляет Рэшфорда на поле? Он полезен так же, как мусоровоз без колёс. Он не должен играть за «Манчестер Юнайтед». Вы видели его контракт?

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:47
а играть нормально не пробовал ?
balalay
balalay
вчера в 14:24
в МЮ прослеживается потрясающая традиция
либо игрок через пару лет сдувается и играют все хуже и хуже, либо пробивается в основной состав и остается в нем до старости
даже якобы великий Дуайт Йорк поиграл на высоком уровне только 2 года после трансфера из Астон Виллы, после чего последовали серых 2 сезона и досвиданья
а вот Сульшер отыграл в МЮ 11 сезонов на одинаково высоком уровне
Флетчер отыграл 15 сезонов, Робин Ван Перси отыграл неплохо, Д\вид Де Хеа
а вы помните что в МЮ 2 сезона отыграл тот самый старик Мхитарян из сегодняшнего Интера? не заиграл
Харгирвз запомнился только травмами и неудачными играми за 4 года и ушел
мое мнение - Рэшфорда просто не продали вовремя когда он "сдулся"
как сказал недавно Тьери Анри - у Реала потрясающее чутье когда игрока надо продавать, у МЮ такого чутья нет
galem72
galem72
вчера в 13:33
Сказал бы спасибо, что только в интернете идёт травля. Играет как г**но за такие бешеные бабки, а хочет к себе нереальных уважения и тактичности. Вот бы его Париж забрал этим летом...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:48, ред.
после депортации Роналду из МЮ Рэшфорд резко прибавил в результативности.
но сейчас депутат похож на худшую копию Марсьяля.
когда ты местный игрок, воспитанник, твоя работа - подтягивать других.
а если перестаешь сражаться за эмблему и своих болельщиков, тупо уныло ходишь по полю в тени, ты, вероятно, один из них худших, кто был в футболке МЮ....а что кроме футбола? авария, атаки в твиттере, скандальная вечеринка после поражения в дерби....выбил жирный контракт и бросил играть, так почти всегда происходит с игроками с афроанглийскими корнями.
теперь инстасамка жалуется на критику.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:23
Играть нужно, а не ныть.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:57
Отстаньте от него, ему нелегко! Сначала бухает в клубах, потом по пьяни в инете воюет! Это ни так просто
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:52
Я не удивлён, что вместо тренировок почётный доктор Манчестерского университета разыскивает оскорбительные посты о нём и жалуется.

Таков путь этого BLMщика, одного из самых переоценённых игроков современности.
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