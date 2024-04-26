Рэшфорд заявил о травле в интернете

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вчера, 11:40

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пожаловался на травлю в интернете. Англичанин оставил комментарий под постом инсайдера «красных дьяволов» «UtdParadigm»:

Я ценю Вашу поддержку. Это травля. Она продолжается уже месяцы. Достаточно.

Фанаты винят в отношении к футболисту блогера Марка Голдбриджа, автора YouTube-канала о «Манчестер Юнайтед» «The United Stand» на 1,85 миллиона человек. После матча с «Ковентри» он раскритиковал Рэшфорда: