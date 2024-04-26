Рэшфорд заявил о травле в интернете

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пожаловался на травлю в интернете. Англичанин оставил комментарий под постом инсайдера «красных дьяволов» «UtdParadigm»:
Я ценю Вашу поддержку. Это травля. Она продолжается уже месяцы. Достаточно.
Фанаты винят в отношении к футболисту блогера Марка Голдбриджа, автора YouTube-канала о «Манчестер Юнайтед» «The United Stand» на 1,85 миллиона человек. После матча с «Ковентри» он раскритиковал Рэшфорда:
Зачем Эрик Тен Хаг оставляет Рэшфорда на поле? Он полезен так же, как мусоровоз без колёс. Он не должен играть за «Манчестер Юнайтед». Вы видели его контракт?
но сейчас депутат похож на худшую копию Марсьяля.
когда ты местный игрок, воспитанник, твоя работа - подтягивать других.
а если перестаешь сражаться за эмблему и своих болельщиков, тупо уныло ходишь по полю в тени, ты, вероятно, один из них худших, кто был в футболке МЮ....а что кроме футбола? авария, атаки в твиттере, скандальная вечеринка после поражения в дерби....выбил жирный контракт и бросил играть, так почти всегда происходит с игроками с афроанглийскими корнями.
теперь инстасамка жалуется на критику.
но сейчас депутат похож на худшую копию Марсьяля.
когда ты местный игрок, воспитанник, твоя работа - подтягивать других.
а если перестаешь сражаться за эмблему и своих болельщиков, тупо уныло ходишь по полю в тени, ты, вероятно, один из них худших, кто был в футболке МЮ....а что кроме футбола? авария, атаки в твиттере, скандальная вечеринка после поражения в дерби....выбил жирный контракт и бросил играть, так почти всегда происходит с игроками с афроанглийскими корнями.
теперь инстасамка жалуется на критику.