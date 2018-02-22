Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник команды Виктор Васин пройдет медицинское обследование в Италии. Вчера игрок получил травму во время матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».
«Защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование в Риме в клинике „Вилла Стюарт“, в которой оперировался несколько лет назад. Обследование проведёт профессор Пьер Паоло Мариани.
О результатах обследования будет сообщено позже», - передает пресс-служба.
И да, ещё не пугать врачей, пусть в маске везут ))
И да, ещё не пугать врачей, пусть в маске везут ))
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Ни тебе не номера палаты,не имени санитарки(((
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Ни тебе не номера палаты,не имени санитарки(((