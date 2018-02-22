Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник команды Виктор Васин пройдет медицинское обследование в Италии. Вчера игрок получил травму во время матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».



«Защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование в Риме в клинике „Вилла Стюарт“, в которой оперировался несколько лет назад. Обследование проведёт профессор Пьер Паоло Мариани.



О результатах обследования будет сообщено позже», - передает пресс-служба.