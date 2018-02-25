«Бавария» может усилиться игроком «Бордо»

25 февраля 2018, 09:09

По данным из источника, «Бавария» положила глаз на нападающего «Бордо» .



Сообщается, что немецкий клуб попробует подписать 20-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно. Молодой форвард может стать отличной заменой для ветеранов команды в лице Арьена Роббена и Франка Рибери. В этом сезоне на счету у Малкома 8 забитых мячей в 25 матчах.



Ранее сам игрок подтвердил, что покинет «Бордо» летом.