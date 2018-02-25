Германия. Бундеслига 2017/2018

«Бавария» может усилиться игроком «Бордо»

25 февраля 2018, 09:09

По данным из источника, «Бавария» положила глаз на нападающего «Бордо» Малкома

Сообщается, что немецкий клуб попробует подписать 20-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно. Молодой форвард может стать отличной заменой для ветеранов команды в лице Арьена Роббена и Франка Рибери. В этом сезоне на счету у Малкома 8 забитых мячей в 25 матчах. 

Ранее сам игрок подтвердил, что покинет «Бордо» летом.

kust07
26 февраля 2018 в 02:08
Интересно что за фрукт этот Малком
Karkaz
Karkaz ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
25 февраля 2018 в 15:58
Ну это не точно.
Die Roten
25 февраля 2018 в 15:12
А цена какая
Karkaz
25 февраля 2018 в 11:20
Пока у меня впечатление такие, что нужно пол Баварии менять. Гляну еще на примере 1/4 финала ЛЧ, если есть серьёзные минусы по составу, то там они точно проявятся. Желательно чтоб соперник был по мощнее.
Хотя всё равно топ игроков можно не ждать, никто в Баварии не собирается выкладывать по 100 лямов.
Владимир Ушаков
25 февраля 2018 в 09:39
Не верю, скорее опять ослабят конкурента по бундеслиге
Гость
