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Луческу: «То, что с нами сделал судья — это неуважение»

06 октября 2014, 01:34
Главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу посетовал на судейство после поражения от киевского «Динамо».

«Мы играем корректно и честно, поэтому хочется, чтобы нас уважали. Но то, что с нами сделал судья — это неуважение. Нас просто посадили на карточки: к 15-й минуте у моих подопечных числилось три карточки. Но „Динамо“ победило. Я уважаю этот клуб и понимаю их нынешнее состояние, когда киевляне проходят очередной этап своего развития», — сказал Луческу.
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Луческу Мирча
Источник: football.ua Автор: GreenMus
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