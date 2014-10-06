Луческу: «То, что с нами сделал судья — это неуважение»

Главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу посетовал на судейство после поражения от киевского «Динамо».
«Мы играем корректно и честно, поэтому хочется, чтобы нас уважали. Но то, что с нами сделал судья — это неуважение. Нас просто посадили на карточки: к 15-й минуте у моих подопечных числилось три карточки. Но „Динамо“ победило. Я уважаю этот клуб и понимаю их нынешнее состояние, когда киевляне проходят очередной этап своего развития», — сказал Луческу.
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