Бутрагеньо: «Роналду мог забить все шесть»

Легендарный игрок «Реала» Эмилио Бутрагеньо после победы мадридцев над «Атлетиком» выразил восхищение игрой португальца Криштиану Роналду.
«Мы уже устали удивляться его игре. Он просто великолепен. Он забил три гола, а мог все шесть. Роналду — мировая звезда, но ведет себя как новичок — и все это благодаря его профессионализму и преданности своему делу. Он пример для остальных», — заявил Бутрагеньо.
«Мы уже устали удивляться его игре. Он просто великолепен. Он забил три гола, а мог все шесть. Роналду — мировая звезда, но ведет себя как новичок — и все это благодаря его профессионализму и преданности своему делу. Он пример для остальных», — заявил Бутрагеньо.