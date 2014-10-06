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Бутрагеньо: «Роналду мог забить все шесть»

06 октября 2014, 12:31
 Легендарный игрок «Реала» Эмилио Бутрагеньо после победы мадридцев над «Атлетиком» выразил восхищение игрой португальца Криштиану Роналду.

«Мы уже устали удивляться его игре. Он просто великолепен. Он забил три гола, а мог все шесть. Роналду — мировая звезда, но ведет себя как новичок — и все это благодаря его профессионализму и преданности своему делу. Он пример для остальных», — заявил Бутрагеньо.
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