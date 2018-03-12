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Тренер АЕКа: «Показалось, что Саввиди мог воспользоваться пистолетом»

12 марта 2018, 10:14
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)0 : 3Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕКТех. поражение

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес прокомментировал инцидент в матче с ПАОКом, когда в конце поединка на поле появился президент ПАОКа Иван Саввиди с пистолетом за поясом и начал угрожать арбитру встречи.

«ПАОК забил гол, который отменил судья, после чего игроки около 5 минут протестовали из-за этого решения. Далее появился человек, как оказалось это президент ПАОКа, он пошел к судье, к нашей скамейке запасных и всем угрожал.

Сначала мы не беспокоились, но потом, когда увидели оружие, подумалось: „Если он действительно собирается сделать что-то сумасшедшее, то может достать оружие“».

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