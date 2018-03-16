Чалханоглу: «Судья – лучший игрок матча с „Арсеналом“»

16 марта 2018, 03:31

Полузащитник «Милана» после поражения от «Арсенала» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы (1:3) выразил недовольство решением главного арбитра встречи назначить пенальти в ворота итальянской команды после падения в их штрафной форварда «канониров» :

«„Милан“ сыграл хорошо, а здесь это сделать не так-то просто. Мы забили первыми, но за тем пропустили непостижимый гол. Это ненормальная ситуация для Лиги Европы. Родригес не трогал Уэлбека, но рефери решил назначить пенальти. Очевидно, что этот инцидент изменил ход игры. Даже после того, как „Арсенал“ сравнял счёт, у нас были шансы, но это футбол.

Судья – лучший игрок этого матча. Я никогда это не забуду».