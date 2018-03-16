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Чалханоглу: «Судья – лучший игрок матча с „Арсеналом“»

16 марта 2018, 03:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу после поражения от «Арсенала» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы (1:3) выразил недовольство решением главного арбитра встречи Йонаса Эрикссона назначить пенальти в ворота итальянской команды после падения в их штрафной форварда «канониров» Дэнни Уэлбека:

«„Милан“ сыграл хорошо, а здесь это сделать не так-то просто. Мы забили первыми, но за тем пропустили непостижимый гол. Это ненормальная ситуация для Лиги Европы. Родригес не трогал Уэлбека, но рефери решил назначить пенальти. Очевидно, что этот инцидент изменил ход игры. Даже после того, как „Арсенал“ сравнял счёт, у нас были шансы, но это футбол.

Судья – лучший игрок этого матча. Я никогда это не забуду».

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
16 марта 2018 в 08:58
Ну, имеет право на такие колкости в адрес арбитра
P4ELINE
P4ELINE
16 марта 2018 в 07:31
Там пенальти конечно не было. НО. Арсенал забил гол почти вначале игры, а не в конце что мешало Милану забить еще гол? Ну даже если этот гол "левый" Арсенал забил еще 2 гола, даже если предположить что они пропустили потому что Милан раскрылся, но и даже при счете 0-1 Милану пришлось бы идти в атаку. Так что не судья лучший игрок матча, а Арсенал сыграл лучше
Jurijs1
Jurijs1 ответ Заратустра (комментарий удален) (раскрыть)
16 марта 2018 в 04:27
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