Каррера: «„Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Анжи».
«Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что „Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца», — сказал Каррера.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Анжи».
«Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что „Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца», — сказал Каррера.
Каррере удачи и успехов!!!!
Каррере удачи и успехов!!!!
От перестановки слагаемых сумма значения не меняется,
Так что хватит тут демагогию разводить))))
От перестановки слагаемых сумма значения не меняется,
Так что хватит тут демагогию разводить))))
Ещё и трансферную кампанию уж не в первый раз откатали волшебную...
От Линорыча селекционеров переманили, что ли? Или своих вырастили?
Ещё и трансферную кампанию уж не в первый раз откатали волшебную...
От Линорыча селекционеров переманили, что ли? Или своих вырастили?
Если отыграем пять то останемся вторыми.
Если отыграем пять то останемся вторыми.
Соперники у Спартака полегче,но бесправье на ошибку будет толкать Спартак её совершить.Да и желание непременно взять Кубок России будет немного отвлекать от чемпионата.Хотя с другой стороны....каждая последующая победа окрыляет.Прекрасно помню подвиг Долматова.......14 побед за круг вполне реальны....
Соперники у Спартака полегче,но бесправье на ошибку будет толкать Спартак её совершить.Да и желание непременно взять Кубок России будет немного отвлекать от чемпионата.Хотя с другой стороны....каждая последующая победа окрыляет.Прекрасно помню подвиг Долматова.......14 побед за круг вполне реальны....
Но реплику всё же стоит поправить.Спартак не в чемпионской гонке,он в гонке за призовые места.Очень многое зависит от Локомотива,до неприличности многое.Ведь в битве за шесть очков Спартак не взял верх....И теперь не всё в наших руках.Да и оппоненты скрипят по стопам и не собираются отпускать вожжи.
У Спартака нет права на ошибку.И теперь главное пережить хороший результат и не расслабиться.И это самое прямое дело тренера.Слишком долго Спартак купался в лучах чемпионства........
Но реплику всё же стоит поправить.Спартак не в чемпионской гонке,он в гонке за призовые места.Очень многое зависит от Локомотива,до неприличности многое.Ведь в битве за шесть очков Спартак не взял верх....И теперь не всё в наших руках.Да и оппоненты скрипят по стопам и не собираются отпускать вожжи.
У Спартака нет права на ошибку.И теперь главное пережить хороший результат и не расслабиться.И это самое прямое дело тренера.Слишком долго Спартак купался в лучах чемпионства........
Я ещё на Глушака грешу.
В дни когда мы очки теряли он с контрактом не определился.
Мог заговор маленький устроить,хотя это мерзко.
Подписал-попёрло как в прошлом году.
Я ещё на Глушака грешу.
В дни когда мы очки теряли он с контрактом не определился.
Мог заговор маленький устроить,хотя это мерзко.
Подписал-попёрло как в прошлом году.
Хотя надо было забивать.
А сколько очков разбазарили в первом круге?
Там десятки виноватых можно найти,тех кто мог,но не сделал,не забил,пропустил...
Хотя надо было забивать.
А сколько очков разбазарили в первом круге?
Там десятки виноватых можно найти,тех кто мог,но не сделал,не забил,пропустил...