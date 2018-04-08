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Каррера: «„Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца»

08 апреля 2018, 21:33
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Анжи».

«Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что „Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца», — сказал Каррера.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
09 апреля 2018 в 10:51
Удачи любой команде в оставшихся матчах ЧР!!! И побед, конечно же!
RED_BLOOD
RED_BLOOD
09 апреля 2018 в 10:23
Не скажу пока что Каррера лучший иностранный тренер в ЧР, но пока он идёт с лучшим временем и готов побить Олимийский Рекорд, главное чтобы остался в Спартаке ещё на 3-5 лет и добивался таких же результатов в ЧР, да и в Европе не было “Первого блина комом”, с первого захода в Европе даже хороший результат!
Каррере удачи и успехов!!!!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответ Pozitivs (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля 2018 в 10:13
У всех команд по 30 игр в ЧР , если у Спартака сейчас в соперниках команды ниже 6 места- значит свои игры с прямыми конкурентами уже провёл , при чём по 2 раза!
От перестановки слагаемых сумма значения не меняется,
Так что хватит тут демагогию разводить))))
Parovoznic
Parovoznic ответ амурец (раскрыть)
09 апреля 2018 в 05:14
Нынешний Спартак - каток, ну! Без осечек.
Ещё и трансферную кампанию уж не в первый раз откатали волшебную...
От Линорыча селекционеров переманили, что ли? Или своих вырастили?
амурец
амурец
09 апреля 2018 в 02:54
то что Спартак будет переть до конца это понятно, к тому же Спартак набрал неплохой ход, но всё же думаю Локо своего не упустит
Крейсер
Крейсер
09 апреля 2018 в 01:17
Кстати, нам нужно отыгрывать у Локо не пять очков, а шесть.
Если отыграем пять то останемся вторыми.
Крейсер
Крейсер ответ Pozitivs (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля 2018 в 01:13
Всех "сильных" мы уже грохнули.
bbb370
bbb370
08 апреля 2018 в 23:36
Удачи Спартаку!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
08 апреля 2018 в 23:28
Желаю Спартаку побед
Kerri
Kerri
08 апреля 2018 в 23:12
Скорее не в чемпионской, лиге чемпионской гонке. Хотя по большому счету тройка уже определилась.
spartak kursk
spartak kursk ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 апреля 2018 в 23:06
Здравствуйте,молодой человек.Именно так.Локомотив может потерять пять очков,а Спартак должен только побеждать.Тем более,что по потерянным с ЦСКА паритет,хотя и есть преимущество при равенстве.

Соперники у Спартака полегче,но бесправье на ошибку будет толкать Спартак её совершить.Да и желание непременно взять Кубок России будет немного отвлекать от чемпионата.Хотя с другой стороны....каждая последующая победа окрыляет.Прекрасно помню подвиг Долматова.......14 побед за круг вполне реальны....
008Maximus
008Maximus
08 апреля 2018 в 23:03, ред.
Если заглянуть в календарь. То вы обязаны быть чемпионами.
blitz
blitz
08 апреля 2018 в 22:52
Физруку еще хватает совести давать такие интервью?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ spartak kursk (раскрыть)
08 апреля 2018 в 22:50
Поскольку у Спартака значительно легче календарь, чем у Локо, а результаты личных встреч в пользу Локо, то это значит, что Локо имеет право потерять 5 очков ( поражение и ничья). У Локо календарь потруднее, но думаю, что все же Локо будет чемпионом. А Спартак вторым.
oFANATo
oFANATo
08 апреля 2018 в 22:33
Каррера:« Мы слили Еврокубки и все еще в чемпионской гонке, и будем бороться до конца»
AlexandrSerg
AlexandrSerg
08 апреля 2018 в 22:28
логично
Полевой Командир
Полевой Командир ответ makkie (раскрыть)
08 апреля 2018 в 22:13
точно, после игры Зенита стало тихо, а после игры Спартака очень тихо....
spartak kursk
spartak kursk
08 апреля 2018 в 22:11
Спасибо,Массимо за победу,уверенную победу,уверенную победу на выезде.

Но реплику всё же стоит поправить.Спартак не в чемпионской гонке,он в гонке за призовые места.Очень многое зависит от Локомотива,до неприличности многое.Ведь в битве за шесть очков Спартак не взял верх....И теперь не всё в наших руках.Да и оппоненты скрипят по стопам и не собираются отпускать вожжи.

У Спартака нет права на ошибку.И теперь главное пережить хороший результат и не расслабиться.И это самое прямое дело тренера.Слишком долго Спартак купался в лучах чемпионства........
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ artsinalex (раскрыть)
08 апреля 2018 в 22:00
Согласен.
Я ещё на Глушака грешу.
В дни когда мы очки теряли он с контрактом не определился.
Мог заговор маленький устроить,хотя это мерзко.
Подписал-попёрло как в прошлом году.
artsinalex
artsinalex ответ CTAPbIU (раскрыть)
08 апреля 2018 в 21:57
Согласен, титула нет, но из 6 игр у них есть право на 1 поражение и 1 ничью, а у нас вообще нет права на потерю очков. Будем посмотреть.
EAGinLE
EAGinLE
08 апреля 2018 в 21:56
Спартак с победой .
artsinalex
artsinalex ответ Сергей Саныч (раскрыть)
08 апреля 2018 в 21:56
    CTAPbIU
    CTAPbIU ответ artsinalex (раскрыть)
    08 апреля 2018 в 21:54
    Да нет у них ещё титула. И Краснодар впереди, а может 5 мая ещё им кто-нибудь колеса подпустит...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответ artsinalex (раскрыть)
    08 апреля 2018 в 21:53
    Там белобрысый из пустых вынес.
    Хотя надо было забивать.
    А сколько очков разбазарили в первом круге?
    Там десятки виноватых можно найти,тех кто мог,но не сделал,не забил,пропустил...
    artsinalex
    artsinalex ответ makkie (раскрыть)
    08 апреля 2018 в 21:52
    Значит надо побеждать постоянно!!!
    makkie
    makkie
    08 апреля 2018 в 21:49
    Прекрасно, что после побед Спартака ветки Соккера резко очищаются от клонов, которые портят всю атмосферу. Почаще бы так!
    artsinalex
    artsinalex ответ Сергей Саныч (раскрыть)
    08 апреля 2018 в 21:45
      МапС
      МапС
      08 апреля 2018 в 21:44
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        08 апреля 2018 в 21:38
        Спартак будет биться за чемпионство до последнего тура, но Локо уже не упустит золото.
        d.gegrby
        d.gegrby
        08 апреля 2018 в 21:37
        за хороший футбол, клуб не сильно важен, удачи, главное чтобы приятно было смотреть :)
        Гость
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