Каррера: «„Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца»

1523212399

08 апреля 2018, 21:33

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Анжи».

«Мы играли в футбол и выиграли важный матч. Это сигнал для всех остальных команд, что „Спартак“ все еще в чемпионской гонке и будет бороться до конца», — сказал Каррера.