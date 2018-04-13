Салах стал первым в истории АПЛ, кто выиграл награду лучшему игроку третий раз за сезон

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ в марте. В прошлом месяце египтянин забил 6 голов в четырех матчах, в том числе и покер в ворота «Уотфорда». Салах установил уникальное достижение, поскольку ранее ни одному игроку не удавалось стать трижды лучшим в течение одного сезона, а Мохамед признавался таковым еще в ноябре и феврале.
В голосовании за награду Салах опередил нападающего Сон Хонг Мина из «Тоттенхэма», форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильву, нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна и форварда «Бернли» Криса Вуда.
Напомним, что Салах также был признан лучшим игроком месяца в составе «Ливерпуля».
здесь явно чего-то не хватает
Искренне надеюсь, что Салах продолжит феерить и выстрелит на ЧМ. ЗМ уже устал ходить по одним и тем же рукам.