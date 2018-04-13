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Салах стал первым в истории АПЛ, кто выиграл награду лучшему игроку третий раз за сезон

13 апреля 2018, 15:07

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ в марте. В прошлом месяце египтянин забил 6 голов в четырех матчах, в том числе и покер в ворота «Уотфорда». Салах установил уникальное достижение, поскольку ранее ни одному игроку не удавалось стать трижды лучшим в течение одного сезона, а Мохамед признавался таковым еще в ноябре и феврале.

В голосовании за награду Салах опередил нападающего Сон Хонг Мина из «Тоттенхэма», форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильву, нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна и форварда «Бернли» Криса Вуда.

Напомним, что Салах также был признан лучшим игроком месяца в составе «Ливерпуля».

 

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Все комментарии
Стас Марченко
Стас Марченко ответ RDeanW (раскрыть)
13 апреля 2018 в 20:54
исправили
RDeanW
RDeanW
13 апреля 2018 в 20:04
"Салах установил уникальное достижение, поскольку ранее ни одному игроку не удавалось стать лучшим в течение одного сезона"

здесь явно чего-то не хватает
soccer2014
soccer2014
13 апреля 2018 в 19:55
Вот вам и Юрген Клопп!!! Из простых потенциально сильных игроков- сделал звёзд первой величины!!!
Gahi
Gahi
13 апреля 2018 в 19:32
Заслужил без вопросов. А что будет на Ч/М даже и думать страшно. Добро Пожаловать.
Romeo 777
Romeo 777
13 апреля 2018 в 17:18
Лучший игрок АПЛ. И есть все шансы стать лучшим в мире уже в этом году.
XimeRajke
XimeRajke
13 апреля 2018 в 16:06
Помню как Ливерпуль не так давно проводил провальные трансферы один за другим, а теперь взгляните сейчас - просто красавчики!
Viduka
Viduka
13 апреля 2018 в 15:44, ред.
Даже Вудиньо был номинирован:) Вовремя он свалил с Элланда, будто чувствовал, что Лидс вновь окажется в глубокой заднице.
Искренне надеюсь, что Салах продолжит феерить и выстрелит на ЧМ. ЗМ уже устал ходить по одним и тем же рукам.
Аксинья
Аксинья
13 апреля 2018 в 15:23
Салах Акбар!!! - Воистину Акбар!!!
YNWA
YNWA
13 апреля 2018 в 15:19
От всей души, поздравляю Фараона!
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