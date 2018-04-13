Салах стал первым в истории АПЛ, кто выиграл награду лучшему игроку третий раз за сезон

13 апреля 2018, 15:07

Полузащитник «Ливерпуля» признан лучшим игроком АПЛ в марте. В прошлом месяце египтянин забил 6 голов в четырех матчах, в том числе и покер в ворота «Уотфорда». Салах установил уникальное достижение, поскольку ранее ни одному игроку не удавалось стать трижды лучшим в течение одного сезона, а Мохамед признавался таковым еще в ноябре и феврале.

В голосовании за награду Салах опередил нападающего Сон Хонг Мина из «Тоттенхэма», форварда «Манчестер Юнайтед» , полузащитника «Манчестер Сити» , нападающего «Эвертона» и форварда «Бернли» .

Напомним, что Салах также был признан лучшим игроком месяца в составе «Ливерпуля».