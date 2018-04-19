«Ахмат» будет готовиться в Москве к матчу 27-го тура РФПЛ со «Спартаком»

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19 апреля 2018, 15:52

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что команда будет готовиться к матчу 27-го тура РФПЛ против «Спартака» в Москве.



«Футбольный клуб „Ахмат“ будет готовиться к матчу чемпионата России против „Спартака“ на запасном поле стадиона москвичей в Тушино. Встреча 27-го тура чемпионата России между „Спартаком“ и „Ахматом“ пройдет 23 апреля на „Открытие-Арене“ в Москве. Такое решение принято, чтобы оставалось больше времени на подготовку», — передает пресс-служба.



Напомним, что в перенесенном матче 23-го тура РФПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом».