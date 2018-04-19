«Ахмат» будет готовиться в Москве к матчу 27-го тура РФПЛ со «Спартаком»

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что команда будет готовиться к матчу 27-го тура РФПЛ против «Спартака» в Москве.
«Футбольный клуб „Ахмат“ будет готовиться к матчу чемпионата России против „Спартака“ на запасном поле стадиона москвичей в Тушино. Встреча 27-го тура чемпионата России между „Спартаком“ и „Ахматом“ пройдет 23 апреля на „Открытие-Арене“ в Москве. Такое решение принято, чтобы оставалось больше времени на подготовку», — передает пресс-служба.
Напомним, что в перенесенном матче 23-го тура РФПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом».
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Это футбол, это жизнь. Конечно, Глушаков сыграл хуже вех, не забив из 100% голевого момента, да и пенальти пробил, как школьник младших классов.
Но у Спартака было миллион голевых моментов, которые не реализовали другие игроки.
Все дело в психологии. Надо быть спокойным и упрямым, у команд, стремящихся показать хороший футбол, это не всегда получается.
Это футбол, это жизнь. Конечно, Глушаков сыграл хуже вех, не забив из 100% голевого момента, да и пенальти пробил, как школьник младших классов.
Но у Спартака было миллион голевых моментов, которые не реализовали другие игроки.
Все дело в психологии. Надо быть спокойным и упрямым, у команд, стремящихся показать хороший футбол, это не всегда получается.
https://youtu.be/86LI6IKAt9Q
А вот, то что кинут в Максимку , оно хрюкает и если летает , то низенько-низенько!
А вот, то что кинут в Максимку , оно хрюкает и если летает , то низенько-низенько!