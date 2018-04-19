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«Ахмат» будет готовиться в Москве к матчу 27-го тура РФПЛ со «Спартаком»

19 апреля 2018, 15:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Пресс-служба «Ахмата» сообщает, что команда будет готовиться к матчу 27-го тура РФПЛ против «Спартака» в Москве. 

«Футбольный клуб „Ахмат“ будет готовиться к матчу чемпионата России против „Спартака“ на запасном поле стадиона москвичей в Тушино. Встреча 27-го тура чемпионата России между „Спартаком“ и „Ахматом“ пройдет 23 апреля на „Открытие-Арене“ в Москве. Такое решение принято, чтобы оставалось больше времени на подготовку», — передает пресс-служба. 

Напомним, что в перенесенном матче 23-го тура РФПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом». 

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Источник: ФК «Ахмат»
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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер ответ Юррыч (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля 2018 в 19:08
Миллер в этом тоже уверен. Он утверждает, что честный судья, это человек, который, будучи купленным (Газпромом), ни при каких обстоятельствах не переметнётся на другую сторону.
Супервайзер
Супервайзер ответ Палыч82 (раскрыть)
19 апреля 2018 в 19:05
Ну и Реал вырывает ничью на последней минуте с пресловутым Атлетик Бильбао.
Это футбол, это жизнь. Конечно, Глушаков сыграл хуже вех, не забив из 100% голевого момента, да и пенальти пробил, как школьник младших классов.
Но у Спартака было миллион голевых моментов, которые не реализовали другие игроки.
Все дело в психологии. Надо быть спокойным и упрямым, у команд, стремящихся показать хороший футбол, это не всегда получается.
Палыч82
Палыч82 ответ Супервайзер (раскрыть)
19 апреля 2018 в 18:20
Не знаю, как российский футбол, но футбол Спартака убивают нынче: Глушаков, Зе Луиш, Промес и Самедов, запарывающие моменты раз разом в последнее время (их у них хватало), и защитные "порядки" красно-белых разрывающиеся элементарными финтами и забеганиями игроков соперника
Супервайзер
Супервайзер
19 апреля 2018 в 17:40
К сожалению, многие раскусили, как играть против Спартака- повсеместный, пусть и безрассудный прессинг, трехэтажный автобус и повсеместные падения в расчёте на понятливых судей, которые, если пенальти не дадут в пользу соперников Спартака, то игру будут рвать все время. Печально, ибо это убивает российский футбол. Но факт.
нечитайло
нечитайло
19 апреля 2018 в 17:14
Удачи
EAGinLE
EAGinLE
19 апреля 2018 в 16:48
Удачи Спартаку .
Багор
Багор
19 апреля 2018 в 16:34
Ахмату пожелаю тоже, что и Тосно, не надо бояться распиаренных слабых клубов.
Олeневод
Олeневод
19 апреля 2018 в 16:10
Ой таки бедный Максимка , в Григоряна кинули петуха , но это птица , пусть плохо но летает

А вот, то что кинут в Максимку , оно хрюкает и если летает , то низенько-низенько!
178
178
19 апреля 2018 в 16:05
Можно не готовится.
kust07
kust07
19 апреля 2018 в 16:02
будет бой)
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