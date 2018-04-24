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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
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Карвахаль: «Если мы выиграли две ЛЧ подряд, почему бы не сделать это в третий раз?»

сегодня, 03:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 21:45 Не начался

Защитник «Реала» Дани Карвахаль в преддверии первой игры с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов выделил ключевых игроков мюнхенской команды, а также высказался о шансах «сливочных» в третий раз подряд завоевать трофей ЛЧ:

«Роббена, Левандовски и Рибери остановить будет труднее всего. Это три футболиста, которые могут забить гол, находясь в любой позиции.

Нет ничего невозможного, „Реал“ будет бороться за победу в Лиге чемпионов. Если мы выиграли ЛЧ два раза подряд, почему бы нам не сделать это в третий раз? Мы работаем над этим. Надеюсь, что мы сможем выйти в финал Лиги чемпионов. Необходимо очень серьёзно подойти к полуфинальным поединкам».

Напомним, полузащитник «Баварии» Артуро Видаль недавно получил травму мениска и выбыл до конца сезона.

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