Парлор считает, что Бенитес может заменить Венгера на тренерском мостике «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор оценил шансы главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса сменить на тренерском посту Арсена Венгера в «Арсенале».



«Бенитес сделал чудо для „Ньюкасла“ в этом сезоне. С такими небольшими вложениями его команда очень хорошо играет. Казалось, что у них будут серьезные проблемы, но клуб теперь даже не борется за выживание, они уверенно расположились в таблице.



Рафаэль отлично бы подошел „Арсеналу“. Да, есть и молодые тренеры, но руководство сейчас должно принять серьезное решение. Я думаю, что, кто бы ни заменил Венгера, у него будет чертовски сложная работа».