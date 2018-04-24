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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

В Москве открылась выставка, посвященная 95-летию ЦСКА

сегодня, 15:49

В Московской городской думе состоялась церемония открытия выставки «95 лет в строю», приуроченной к юбилею Центрального спортивного клуба армии.

«Очень приятно, что открывается выставка в Московской городской думе. 95 лет - для человека это возраст, а для такой организации, как ЦСКА, это уверенное юношество. Мы с хорошими результатами пришли к этой дате, за что хотелось бы сказать огромное спасибо нашим предшественникам, которые заложили славные традиции побед. Я надеюсь, что к 100-летнему юбилею мы подойдем с еще большими результатами, умноженными на пять», - сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, посетившая церемонию открытия.

Мероприятие также посетил начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов:

«Мероприятие получилось по-домашнему теплым, уютным и прошло в семейной атмосфере. Приятно, что мы встречаем не только поклонников и болельщиков ЦСКА, но и руководителей, которые занимались в нашем спортивном клубе, и их дети продолжают славные традиции армейского спорта. Целью мероприятия было показать не только успехи и достижения ЦСКА, но и рассказать о наших больших, грандиозных и, не побоюсь этого слова, амбициозных планах».

По итогам 27 туров РФПЛ, «армейский» клуб занимает 2-ю позицию в турнирной таблице.

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spartach n1
spartach n1
сегодня в 16:25
Байкал-38
Байкал-38 ответил Багров-брат
сегодня в 16:23
Багров-брат:
Поздравления легендарному клубу! 95 - это юность? Пусть будет ЮНОСТЬ!...)))
95 это обществу! А футбольному клубу 106 лет! И они прут не смотря на возраст! Спартаку 96 стукнуло, так они прямо на день рождении обделались по полной! Вот это уже от возраста!
sir-5
sir-5
сегодня в 16:13
Первый комментарий,как и положено,от зелёной лягушки с запахом хлева.
А по сути :Спартачи,учитесь праздновать юбилейные даты,или вообще приостановите ваши помпезные мероприятия.Ведь совсем наоборот получается-одна печалька и позор.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:03
Поздравления легендарному клубу! 95 - это юность? Пусть будет ЮНОСТЬ!...)))
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 15:58
Главный экспонат: лигенда 43.
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