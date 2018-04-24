В Москве открылась выставка, посвященная 95-летию ЦСКА

В Московской городской думе состоялась церемония открытия выставки «95 лет в строю», приуроченной к юбилею Центрального спортивного клуба армии.

«Очень приятно, что открывается выставка в Московской городской думе. 95 лет - для человека это возраст, а для такой организации, как ЦСКА, это уверенное юношество. Мы с хорошими результатами пришли к этой дате, за что хотелось бы сказать огромное спасибо нашим предшественникам, которые заложили славные традиции побед. Я надеюсь, что к 100-летнему юбилею мы подойдем с еще большими результатами, умноженными на пять», - сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, посетившая церемонию открытия.

Мероприятие также посетил начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов:

«Мероприятие получилось по-домашнему теплым, уютным и прошло в семейной атмосфере. Приятно, что мы встречаем не только поклонников и болельщиков ЦСКА, но и руководителей, которые занимались в нашем спортивном клубе, и их дети продолжают славные традиции армейского спорта. Целью мероприятия было показать не только успехи и достижения ЦСКА, но и рассказать о наших больших, грандиозных и, не побоюсь этого слова, амбициозных планах».

По итогам 27 туров РФПЛ, «армейский» клуб занимает 2-ю позицию в турнирной таблице.