Виейра: «Не контактировал с „Арсеналом“, но если что, я готов его возглавить»

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» и бывший игрок «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал слухи о том, что он является одним из кандидатов на пост наставника «канониров»:

«Если говорить честно и со всей серьёзностью, контактов с „Арсеналом“ не было. У меня есть контракт с нынешним клубом, действующий до конца сезона. После этого может произойти всё что угодно, но пока что я связан контрактом с „Нью-Йорк Сити“.

Если вопрос заключается в том, готов ли я к работе в „Арсенале“, мой ответ „да“, я готов».

Напомним, недавно стало известно, что Арсен Венгер летом покинет пост главного тренера «Арсенала». Сам 68-летний специалист отмечал, что у Виейра есть потенциал, чтобы занять его место в лондонском клубе, но контракт Патрика с «Нью-Йорк Сити» истекает только в конце 2018 года.