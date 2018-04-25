  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Виейра: «Не контактировал с „Арсеналом“, но если что, я готов его возглавить»

сегодня, 04:57

Главный тренер «Нью-Йорк Сити» и бывший игрок «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал слухи о том, что он является одним из кандидатов на пост наставника «канониров»:

«Если говорить честно и со всей серьёзностью, контактов с „Арсеналом“ не было. У меня есть контракт с нынешним клубом, действующий до конца сезона. После этого может произойти всё что угодно, но пока что я связан контрактом с „Нью-Йорк Сити“.

Если вопрос заключается в том, готов ли я к работе в „Арсенале“, мой ответ „да“, я готов».

Напомним, недавно стало известно, что Арсен Венгер летом покинет пост главного тренера «Арсенала». Сам 68-летний специалист отмечал, что у Виейра есть потенциал, чтобы занять его место в лондонском клубе, но контракт Патрика с «Нью-Йорк Сити» истекает только в конце 2018 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хуммельс: «В последние годы стиль игры Роналду изменился»
Сегодня, 09:32 3
Вейналдум: «Салах делает результат в ключевые моменты игры»
Сегодня, 07:54 5
Риисе: «„Рома“ просто не смогла справиться со столь быстрым „Ливерпулем“»
Сегодня, 07:34 4
Роббен: «„Бавария“ не должна повторять прошлогодних ошибок»
Сегодня, 06:54 6
Мюллер: «„Бавария“ должна хотеть забить „Реалу“»
Сегодня, 06:36 7
Ди Франческо: «Кто не верит в камбэк „Ромы“, может оставаться дома»
Сегодня, 06:09 22
Обсудить
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:07
Рано ещё ему в такую мясорубку
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:00
АПЛ это не МЛС.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100