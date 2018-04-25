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Бэйл: «Мое будущее? Ничего нельзя исключать в современном футболе»

сегодня, 13:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал21:45 Не начался

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» в интервью ответил на несколько вопросов.

«Мое будущее? Ничего нельзя исключать в современном футболе. В настоящее время я являюсь игроком „Реала“, чему очень рад.

„Бавария“ - фантастическая команда, в прошлом году клуб выступил очень хорошо. Для меня большая честь, что мое имя связывают с мюнхенцами, однако я являюсь игроком „Реала“».

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 17:34
Думаю будет обмен на Левандовского возможно с доплатой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:04
Лучше б ты не стал исключать того, что лучше начнёшь играть . А Бавария ему как санаторий, то что доктор прописал.
Вспомните Роббена, он постоянно был травмирован. А в Баварии пашет и пашет. Значит умеют работать с хрусталём.
FERIS
FERIS
сегодня в 16:07
Бэйл скорее всего уйдёт этим летом в другой клуб.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:42
В АПЛ вернётся.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 14:50
Бэйл уйдёт в кёрлинг?
Gelious
Gelious ответил Владимир Ушаков
сегодня в 14:24
Владимир Ушаков:
Значит всё же подумывает об уходе из Реала
Скорее подбивает сам клуб.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 14:05
Значит всё же подумывает об уходе из Реала
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