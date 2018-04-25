Бэйл: «Мое будущее? Ничего нельзя исключать в современном футболе»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» в интервью ответил на несколько вопросов.



«Мое будущее? Ничего нельзя исключать в современном футболе. В настоящее время я являюсь игроком „Реала“, чему очень рад.



„Бавария“ - фантастическая команда, в прошлом году клуб выступил очень хорошо. Для меня большая честь, что мое имя связывают с мюнхенцами, однако я являюсь игроком „Реала“».



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