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Хамес: «Я зол, потому что „Бавария“ показала хорошую игру»

сегодня, 01:45
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал поражение от «Реала» в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов (1:2):

«Я зол, потому что „Бавария“ показала хороший футбол. У „Реала“ было два стопроцентных момента и он их использовал, мы же не реализовали 4 или 5 наших шансов. Но это футбол, теперь мы должны думать о матче на „Бернабеу“. Играть там всегда тяжело. Мы должны быть очень сосредоточенными и воспользоваться всеми возможными шансами».

Колумбийский хавбек также высказался насчёт возможного возвращения в «Реал» по окончании срока аренды в мюнхенском клубе. Арендное соглашение с правом выкупа действует до конца сезона-2018/19.

«Никто не знает, что случится в будущем. Моё настоящее – это „Бавария“. Я не знаю, откажусь ли от возвращения в „Реал“. Надо думать о настоящем, мне здесь комфортно».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 03:24
Хамес молодец старался сегодня за Баварку, голевой пас сделал, отыграли мюнхенцы сегодня в общем то неплохо, но и поражение от Реала заслужили.
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 02:51
это да. вот и оставайся в Баварии и докажи это делом. очень хороший матч провел Хамес, но мог бы еще лучше.
надо его выкупать.
Kerri
Kerri
сегодня в 02:45
Не повезло!
spartach091
spartach091
сегодня в 02:42
В Реале дурачка валял,мало двигался,в обороне не участвовал;а в Баварии у него прет.
NOVA
NOVA
сегодня в 02:17
вот играл бы ты хамес так в Реале как счас в баварке, никто, никуда и никогда бы тебя не отдал!! он почти под опорником играет и вперед выдвигается в баварии, а когда Зизу просил так делать, так у него не получалось, вот на лавке и сидел!! ну кстати раз научился, я бы на месте Реала его бы вернул наверное!!!
ВааС
ВааС
сегодня в 01:53
Пускац остается там..А как праздновал гол,чурка))
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