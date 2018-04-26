Хамес: «Я зол, потому что „Бавария“ показала хорошую игру»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал поражение от «Реала» в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов (1:2):

«Я зол, потому что „Бавария“ показала хороший футбол. У „Реала“ было два стопроцентных момента и он их использовал, мы же не реализовали 4 или 5 наших шансов. Но это футбол, теперь мы должны думать о матче на „Бернабеу“. Играть там всегда тяжело. Мы должны быть очень сосредоточенными и воспользоваться всеми возможными шансами».

Колумбийский хавбек также высказался насчёт возможного возвращения в «Реал» по окончании срока аренды в мюнхенском клубе. Арендное соглашение с правом выкупа действует до конца сезона-2018/19.

«Никто не знает, что случится в будущем. Моё настоящее – это „Бавария“. Я не знаю, откажусь ли от возвращения в „Реал“. Надо думать о настоящем, мне здесь комфортно».