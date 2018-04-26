«Бавария» может понести наказание за неподобающее поведение фанатов в матче с «Реалом»

Сообщается, что УЕФА открыл дело в отношении «Баварии» по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).



Дисциплинарное дело заведено по поводу неподобающего поведения болельщиков мюнхенской команды.

Немцам грозит наказание за демонстрацию фанатами запрещенного баннера и проникновение болельщиков на поле. Решение о наказании будет принято 31 мая.