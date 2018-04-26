  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.653.32.9
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.6744.8
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

«Бавария» может понести наказание за неподобающее поведение фанатов в матче с «Реалом»

сегодня, 14:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Сообщается, что УЕФА открыл дело в отношении «Баварии» по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

Дисциплинарное дело заведено по поводу неподобающего поведения болельщиков мюнхенской команды.

Немцам грозит наказание за демонстрацию фанатами запрещенного баннера и проникновение болельщиков на поле. Решение о наказании будет принято 31 мая.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Чеферин: «Я не пытаюсь войти в историю как человек, внедривший VAR в Лигу чемпионов»
18 апреля 1
УЕФА провел мастер-классы по безопасности и подготовке стюардов ЧМ-2018
11 апреля 0
УЕФА открыл дело в связи с появлением флага ДНР на трибунах «Ромы»
06 апреля
УЕФА открыл дело в отношении «Ливерпуля»
05 апреля 38
Стали известны дополнительные изменения в регламенте еврокубков с сезона 2018/19
27 марта 41
«Зенит» готов оказать поддержку УЕФА в расследовании дисциплинарного дела
21 марта 28
Обсудить
Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил kiendjin
сегодня в 16:14
барса в полуфинале?)))) пффф
kiendjin
kiendjin ответил MALOVAR
сегодня в 16:08
MALOVAR:
хуже... у немцев хоть история есть,а эти...))
...Спартачи....
MALOVAR
MALOVAR ответил Морозовский
сегодня в 16:05
хуже... у немцев хоть история есть,а эти...))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:02
Во всяком случае они это знали! Но посчитали, что ничего им за это не будет. Ждем решения УЕФА по этому вопросу!
BP
BP
сегодня в 16:01
им лишь бы денежку собирать с клубов.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил kiendjin
сегодня в 16:00
kiendjin:
Слабая Рома была унижена Барсой 1-4.. Но Бавария снова всосала в полуфинале от Реала у себя дома..Это Исторический факт! 6 мая мы покажем как надо укатывать в газон Зидана..
Барселона уже 3 года подряд всасывает в 1/4 финала ЛЧ
ильфат татарин
ильфат татарин ответил drug01
сегодня в 16:00
drug01:
Проигрывать надо достойно.....
а причем здесь фаны и ноги??
Footlife
Footlife ответил kiendjin
сегодня в 15:55
kiendjin:
Слабая Рома была унижена Барсой 1-4.. Но Бавария снова всосала в полуфинале от Реала у себя дома..Это Исторический факт! 6 мая мы покажем как надо укатывать в газон Зидана..
Жменян нормальный:) А вот насчет того что в России не меньше людей нетрадиционной ориентации, в этом полностью с тобой соглашусь!:)
kiendjin
kiendjin ответил Морозовский
сегодня в 15:48
Морозовский:
Немцы тоже нацистские лозунги, как "зеня", скандировали?
Вот и я про то ... Наша пропаганда аляГеббельс не хуже..
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:47
Я согласен с решением УЕФА о наказания Баварии за неподобающие поведения против Реала
kiendjin
kiendjin ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:46
Ragnar_Lodbrok:
Исторический факт - слабая барся была унижена Ромой.
Слабая Рома была унижена Барсой 1-4..


Но Бавария снова всосала в полуфинале от Реала у себя дома..Это Исторический факт!

6 мая мы покажем как надо укатывать в газон Зидана..
kiendjin
kiendjin ответил Charismatic
сегодня в 15:45
Charismatic:
Это европа, с чего бы им наказывать за это.
    kiendjin
    kiendjin ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 15:42
    Так Себе Аналитик:
    Исторический факт = киэнджин написал что-то хорошее в адрес "Реала" P.S. Хотя я тебя понимаю, это логично, что надо перебираться в глоры сливочных) "Барселона" много лет уже на Евроарене никакая, и ты правильно смекнул, что и дальше ничего не изменится.
    Евроармяне..пологают что я хорошее про Реал написал...Аха-ха)
    Ну пускай так считают...4 команда Испании..
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 15:38
    Немцы тоже нацистские лозунги, как "зеня", скандировали?
    Footlife
    Footlife ответил Майкл59ru
    сегодня в 15:36
    Майкл59ru:
    А что за баннер они там вывесили ? Голого Роналду в полный рост,а главное место не отредактировали ? Роналда остался недоволен увиденным и поэтому не забил даже,с досады )
    да нет, он Флаг ЛГБТ увидел на трибуне, не стал подрывать пуканы глоров Барсы
    Footlife
    Footlife ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 15:32
    Так Себе Аналитик:
    Исторический факт = киэнджин написал что-то хорошее в адрес "Реала" P.S. Хотя я тебя понимаю, это логично, что надо перебираться в глоры сливочных) "Барселона" много лет уже на Евроарене никакая, и ты правильно смекнул, что и дальше ничего не изменится.
    Да он крепкий орешек, пока не сорвался:)
    А вот Бавария Бюст(Ныне Барселона Бюст), возможно скоро в 3 раз сменит никнейм
    Charismatic
    Charismatic ответил AmIIIeR89
    сегодня в 15:27
    AmIIIeR89:
    А то что это стадион футбольный - все х..рня типа политоты, ЛГБТ и тому подобного 62а должна оставаться за пределами стадиона
    К сожалению это давно не так. И политота и лгбт и все остальное поглотили футбол.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил Charismatic
    сегодня в 15:25
    Charismatic:
    Это европа, с чего бы им наказывать за это.
    А то что это стадион футбольный - все х..рня типа политоты, ЛГБТ и тому подобного 62а должна оставаться за пределами стадиона
    Charismatic
    Charismatic ответил AmIIIeR89
    сегодня в 15:23
    AmIIIeR89:
    А за пид..рские флаги офк не накажут, хотя должны бы...
    Это европа, с чего бы им наказывать за это.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 15:22
    А за пид..рские флаги офк не накажут, хотя должны бы...
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 15:16
    А знаете, что самое приятное в победе Реала? То, как разнесло каталонское издание Mundo Deportivo. Бальзам на душу.
    Pozitivs
    Pozitivs
    сегодня в 15:03
    Надоели уже этими наказаниями, толку от них никакого, а футбол добивают.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил kiendjin
    сегодня в 15:02
    kiendjin:
    исторический факт = реал вставил в Юппа свою сосиску, уже в который раз подряд...
    Исторический факт = киэнджин написал что-то хорошее в адрес "Реала"

    P.S. Хотя я тебя понимаю, это логично, что надо перебираться в глоры сливочных) "Барселона" много лет уже на Евроарене никакая, и ты правильно смекнул, что и дальше ничего не изменится.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил kiendjin
    сегодня в 15:01
    kiendjin:
    исторический факт = реал вставил в Юппа свою сосиску, уже в который раз подряд...
    Исторический факт - слабая барся была унижена Ромой.
    yrasikos22
    yrasikos22 ответил Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 15:00
    Ragnar_Lodbrok:
    Исторический факт: среди этих знамен были еще и немецкие знамена времен Первой мировой войны.
    Хотя по сути,Россия проиграла в первой мировой войне не решив поставленных задач и что бы не было окончательного позора за гибель миллионов,был подписан мирный договор.
    kiendjin
    kiendjin ответил Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 14:59
    Ragnar_Lodbrok:
    Исторический факт: среди этих знамен были еще и немецкие знамена времен Первой мировой войны.
    исторический факт = реал вставил в Юппа свою сосиску, уже в который раз подряд...
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил shur
    сегодня в 14:49
    shur:
    https://www.youtube.com/watch?v=ghS9kImc-MA
    Исторический факт: среди этих знамен были еще и немецкие знамена времен Первой мировой войны.
    shur
    shur ответил drug01
    сегодня в 14:47
    drug01:
    Проигрывать надо достойно.....
    owl_fake
    owl_fake
    сегодня в 14:47
    Пусть лучше накажут игроков Баварии, что всё возможное и невозможное запороли.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 14:47
    А что за баннер они там вывесили ? Голого Роналду в полный рост,а главное место не отредактировали ? Роналда остался недоволен увиденным и поэтому не забил даже,с досады )
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100