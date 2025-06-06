«Тоттенхэм» отправил в отставку Постекоглу

«Тоттенхэм» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером .

Специалист работал с командой с лета 2023 года. В сезоне 2024/25 под его руководством клуб выиграл Лигу Европы, а в Английской Премьер-Лиге занял 17-е место. Пресс-служба лондонского клуба отмечает:

Мы чрезвычайно благодарны Анге за его преданность делу и вклад в течение двух лет работы в клубе. Анге навсегда останется в памяти как третий тренер в нашей истории, которому удалось выиграть европейский трофей, наряду с легендарными личностями Биллом Николсоном и Китом Беркиншоу.

Однако совет директоров единогласно пришёл к выводу, что перемены в лучшую сторону отвечают интересам клуба. После позитивного старта сезона 2023/24 в АПЛ мы набрали 78 очков в последних 66 матчах Премьер-лиги. Это привело к худшему в истории финишу в прошлом сезоне. Временами возникали смягчающие обстоятельства — травмы, а затем решение сделать приоритетной нашу европейскую кампанию. Хотя победа в Лиге Европы в этом сезоне является одним из величайших моментов в истории клуба, мы не можем основывать наше решение на эмоциях, связанных с этим триумфом.

Очень важно, чтобы мы могли конкурировать на нескольких фронтах, и мы считаем, что изменение подхода даст нам наибольшие шансы в следующем сезоне и в дальнейшем. Это было одно из самых трудных решений, которые нам пришлось принять, и мы не относились к нему легкомысленно и не спешили с выводами. Мы приняли правильное, на наш взгляд, решение, которое даст нам наилучшие шансы на успех в будущем.