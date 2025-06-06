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«Тоттенхэм» отправил в отставку Постекоглу

вчера, 19:16

«Тоттенхэм» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Анге Постекоглу.

Специалист работал с командой с лета 2023 года. В сезоне 2024/25 под его руководством клуб выиграл Лигу Европы, а в Английской Премьер-Лиге занял 17-е место. Пресс-служба лондонского клуба отмечает:

Мы чрезвычайно благодарны Анге за его преданность делу и вклад в течение двух лет работы в клубе. Анге навсегда останется в памяти как третий тренер в нашей истории, которому удалось выиграть европейский трофей, наряду с легендарными личностями Биллом Николсоном и Китом Беркиншоу.

Однако совет директоров единогласно пришёл к выводу, что перемены в лучшую сторону отвечают интересам клуба. После позитивного старта сезона 2023/24 в АПЛ мы набрали 78 очков в последних 66 матчах Премьер-лиги. Это привело к худшему в истории финишу в прошлом сезоне. Временами возникали смягчающие обстоятельства — травмы, а затем решение сделать приоритетной нашу европейскую кампанию. Хотя победа в Лиге Европы в этом сезоне является одним из величайших моментов в истории клуба, мы не можем основывать наше решение на эмоциях, связанных с этим триумфом.

Очень важно, чтобы мы могли конкурировать на нескольких фронтах, и мы считаем, что изменение подхода даст нам наибольшие шансы в следующем сезоне и в дальнейшем. Это было одно из самых трудных решений, которые нам пришлось принять, и мы не относились к нему легкомысленно и не спешили с выводами. Мы приняли правильное, на наш взгляд, решение, которое даст нам наилучшие шансы на успех в будущем.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ catal (раскрыть)
сегодня в 00:39
Мю ван гала не играл на все деньги прост. Да и мю ферги тоже за 20 лет сколько там лч выиграл? Две... Небольше
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 00:36
Конечно, 2-4 места в англии плюс четвертьфинал-полуфинал лч, и так за годом год - лучше второразрядного турнира и места внизу таблицы. Если б клуб с бюджетом аякса это сделал, это одно, но тут разговор о куда больших бабках. Какя пон, бюджет тотенхема сопоставим с атлетиковским. А атлеты на минуточку дважды вторые в европе и дважды первые в испании.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 23:32
Высокие места дают деньги)
SAINTS
SAINTS
вчера в 21:48
Не взял бы трофей, его бы не уволили!
DXTK
DXTK
вчера в 21:42
Постекоглу оказался не трепачем выиграв на второй сезон трофей с клубом и теперь после победы в ЛЕ да еще с Тоттенхэмом думаю будет на рассхват.....а самый главный вопрос кого поставит Тоттенхэм команде играть в ЛЧ......нужен соответственный тренер под решение таких задач......

нужно по примеру Ливерпуля назначить тренера те на место Клоппа поставили Слота и он разивл успех выиграв большой трофей в первый сезон, так же нужно и Тоттенхэму тренер который продолжит дело Постекоглу по выиграшу трофеев и возвращение клуба в зону европы.........

PS С Постекоглу вышло практически также как и с Хуанде рамосом который выиграл кубок лиги, но его сменили на Харри Реднаппа, который со временем выведет Тоттенхэм в ЛЧ, но сегодня новых Реднаппов в АПЛ нету........
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:38, ред.
- Слышал, Борисович, что там лондонцы творят ?? Увольняют за титулы...
- Пещерные они люди, Серёжа....
STVA 1
STVA 1 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:05
Ну люди просто высказали свое мнение
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:57
Увольнять надо было раньше уж тогда, а не после победы в ЛЕ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:51
Каррик говорят возглавит шпор, но это пока слухи, хотя дыма без огня не бывает
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:49
Неблагодарные!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:35
Ну посмотрим на кого Шпоры сделают ставку?!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:31, ред.
Челси уволил Почеттино, МЮ в ожидании увольнения Тен Хага )
Тоттенхэм уволил Постекоглу, МЮ в ожидании что произойдёт в следующем сезоне )
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:53, ред.
Ниже отписавшимся. А вы в курсе, что по хорошему Пастекоглу уже давным давно должны были уволить? Чуть ли не с января. Всем кому не лень проигрывал ТТХ при нём, руководство терпело до последнего. Видимо заранее уже было согласованно, что вне зависимости от результатов, он будет уволен.
SHEARER
SHEARER ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:44
По любому
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:39
Сказали спасибо тренеру...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:39
Странно все это... Хотя если брать по заработнным деньгам, то думаю попади он в топ-5, то денег бы заработали Шпоры больше, чем победа в ЛЕ. Это так мысли в слух))
catal
catal
вчера в 19:37, ред.
Ван Гал в первый сезон после Мойеса вернул МЮ в зону ЛЧ, во второй сезон выиграл кубок Англии после 10 лет перерыва. Но был уволен через 2 дня после победы в Кубке. В МЮ говорили, что за его спиной давно вели переговоры с Моуриньо...
Он сам писал, что после увольнения плакал как ребенок:
"То, как "Манчестер Юнайтед" обошёлся со мной, было ужасно. Они были подлыми и низкими".
В Англии прощаются по-английски.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:32
Какая разница на каком месте Тоттенхэм закончил чемпионат, если победа в ЛЕ дает право сыграть в ЛЧ? Выиграл для "шпор" трофей впервые за 17 лет, а они его уволили. Неблагодарные. Неужели было бы лучше, если бы Тоттенхэм был как Арсенал? Высокие места, но без трофеев.
протон
протон
вчера в 19:31
Все правильно, не выполнил задачу грек на сезон: оставаться безтрофейником
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 19:26
если бы ТТХ финишировал в топ-4, но без трофея, уверен. Леви оставил бы Анге тренером команды)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:23
все таки ушел победителем! ))
SHEARER
SHEARER
вчера в 19:22
Неблагодарные!
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