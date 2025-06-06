Узбекистан – впервые на чемпионате мира. Историю писали новичок «Манчестер Сити», игроки РПЛ и тренер из системы

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вчера, 16:01

Успех для «белых волков».

Сборная Узбекистана добилась важного достижения – оформила путёвку на чемпионат мира-2026. «Белым волкам» впервые удалось добраться до финального турнира ЧМ . Команда прошла тернистый путь и теперь может праздновать.

Всегда не хватало самой малости

Особенно не везло с Южной Кореей – «азиатские тигры» четырежды оказывались с узбеками в одной группе отбора и каждый раз забирали прямую путёвку на мундиаль. Пару раз, несмотря на это, сборная получала шанс продолжить борьбу в стыковых матчах – так было в 2005 и 2013 году. Оба раза сильнее оказывался соперник. В первом случае дошло до смешного – результат домашнего матча с Бахрейном, в котором победили узбеки, аннулировали из-за путаницы с назначением пенальти. Аннулировали, а по итогам переигровки зафиксировали ничью. В ответной встрече Бахрейн вышел в стыковой матч АФК/ КОНКАКАФ благодаря правилу гостевого гола. В 2013 году победитель тоже определился на тоненького – 1:1 в обоих матчах, дополнительное время и минимальный перевес в серии пенальти. Опять не в пользу Узбекистана.

Резюмируя, каждый раз «белым волкам» не хватало одного шага до финального турнира.

Теперь всё совпало

Где-то мешал жребий, где-то обстоятельства складывались не в пользу команды. Да и мощности состава не хватало, чтобы выступить более уверенно. Теперь же всё сошлось. Наконец собралось достаточно сильное поколение. Ашурматов показывает неплохой уровень в составе «Рубина», в центре поля выходит Остон Урунов – уехав подальше от соблазнов Москвы, хавбек взялся за ум и реабилитировал свою карьеру. Аббосбек Файзуллаев хоть и сник в ЦСКА , остаётся важным игроком для сборной, его качества никуда не делись. И самое главное – есть два лидера, которые сейчас играют в европейских клубах. Шомуродов выступает за «Рому» и смог набрать ход при Раньери, Хусанов обратил на себя внимание «Ман Сити» (кстати, сразу показал неплохой уровень) и теперь перенимает требования одного из лучших тренеров мира.

Вдобавок на этот раз жребий оказался к сборной более благосклонен. Во втором раунде удалось избежать игр с корейцами, китайцами, Катаром или Саудовской Аравией – единственным тяжёлым конкурентом для коллектива оказался Иран. И с теми же иранцами Узбекистан сошёлся в третьем раунде отбора. В гонке с ОАЭ и Катаром, которые доставляли проблемы ранее, на этот раз чаша весов склонилась в сторону узбеков. Они поднялись на вторую строчку группы А и оторвались от ОАЭ на четыре очка. В девятом туре предстояла очная встреча – последний шанс для ОАЭ . «Белые волки» удержали ничью и официально оформили путёвку на мундиаль.

В январе остались без тренера, с которым начало получаться

На пути к триумфу не всё складывалось гладко. Узбеки на старте отбора одержали две «сухие» победы над Гонконгом, а за 10 матчей второго раунда отбора проиграли лишь раз. Но после победы над Киргизией в январе вдруг объявили об уходе Сречко Катанеца. Тренер возглавлял команду с 2021 года, именно с ним начался победный ход сборной к ЧМ -2026. Стало известно, что соглашение прервано из-за проблем словенца со здоровьем – специалист отмечал, что не может выполнять свои обязанности на необходимом уровне.

Его место занял Тимур Кападзе. Логика понятна – это специалист из системы сборных Узбекистана, он уже исполнял обязанности главного тренера в 2018 году, а после набирался опыта с юношескими командами различных возрастов, плюс поработал на клубном уровне (три года возглавлял ташкентский «Олимпик»). Он уже был знаком с футболистами, это помогло сплотиться перед решающими играми. В марте Узбекистан обыграл Киргизию и поделил очки с Ираном, лидером группы.

Есть время для подготовки

Тимур Кападзе отмечает:

Слава богу, мы добились важного результата после долгого и трудного пути. Для этого результата было проделано много работы, я искренне поздравляю наш народ и нашего президента. Наши игроки проявляли решимость в каждом матче, работали в полную силу, и мы добились результата. Пусть этот день будет благословенным для всех нас!

У Узбекистана действительно собрался неплохой состав – и он может прогрессировать дальше. Хусанов уже обратил на себя внимание «Манчестер Сити», Шомуродов ещё какое-то время будет неплох на уровне Серии А. Плюс ещё молоды Урунов, Файзуллаев, Эркинов, Буриев. За этот год все они способны выйти на новый уровень. Элдор будет бороться за расположение Аллегри, у Хусанова есть доверие Гвардиолы. Для Файзуллаева, Эркинова и Буриева подходит время искать команду для развития карьеры. Понятно, что на мундиале Узбекистан будет среди аутсайдеров, но тут многое зависит от жеребьёвки. Для команды такого статуса само участие в финальном турнире – огромный успех.