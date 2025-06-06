Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Сафонов выйдет с капитанской повязкой на матч сборных России и Нигерии

вчера, 18:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

В стартовом составе сборной России на товарищеский матч с Нигерией выйдет вратарь ПСЖ и победитель Лиги чемпионов 2024/25 Матвей Сафонов. Он будет капитаном национальной команды.

Также в основе россиян появятся Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Николай Комличенко и Андрей Мостовой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Главный тренер сборной Нигерии прокомментировал вызов Олусегуна
Вчера, 09:48
«Манчестер Сити» не планирует включать Грилиша в заявку на КЧМ-2025
04 июня
ОфициальноРожков покинул расположение сборной России и присоединился к молодёжке
04 июня
ОфициальноФНЛ опросила клубы Первой лиги о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ
04 июня
ОфициальноДзюба сменил номер в «Акроне»
04 июня
Агкацев не сыграет за Россию в ближайших матчах
03 июня
Сортировать
Все комментарии
Виталий 1 2
Виталий 1 2
вчера в 22:09
Огорчил конечно
Vilar
Vilar
вчера в 21:03
Это копия капитанской повязки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:10, ред.
26 лет....
ЛЧ...капитанская повязка сборной...дом в Париже...неплохая работа на чужбине....почёт и уважение дома....
Как говаривал поэт : "Его пример - другим наука"......
Завсегда приятно видеть когда талант помноженный на трудолюбие дают результат..
Удачи парню и процветания !!!!!
SHEARER
SHEARER
вчера в 19:55
И с муляжем кубка лиги чемпионов.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 19:50
Состав п..ц конечно)))
Ал-ля Испанию поставь, хлебнут го...ца ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:49
Ну и составчик...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:33
Выиграл ЛЧ, уже герой?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:28
Ростов базовый клуб сборной России
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:20
Удачи Матвею в данном матче.
Gorasul
Gorasul
вчера в 19:08
Можно не освещать этот цирк и все новости писать о футболе?
протон
протон
вчера в 18:59
Ну не считаю я сафонова лучшим сейчас в России и тем более капитаном ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57
Мотя сейчас в большом авторитете...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 