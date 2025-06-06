Сафонов выйдет с капитанской повязкой на матч сборных России и Нигерии

В стартовом составе сборной России на товарищеский матч с Нигерией выйдет вратарь ПСЖ и победитель Лиги чемпионов 2024/25 Матвей Сафонов. Он будет капитаном национальной команды.
Также в основе россиян появятся Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Николай Комличенко и Андрей Мостовой.
ЛЧ...капитанская повязка сборной...дом в Париже...неплохая работа на чужбине....почёт и уважение дома....
Как говаривал поэт : "Его пример - другим наука"......
Завсегда приятно видеть когда талант помноженный на трудолюбие дают результат..
Удачи парню и процветания !!!!!
ЛЧ...капитанская повязка сборной...дом в Париже...неплохая работа на чужбине....почёт и уважение дома....
Как говаривал поэт : "Его пример - другим наука"......
Завсегда приятно видеть когда талант помноженный на трудолюбие дают результат..
Удачи парню и процветания !!!!!
Ал-ля Испанию поставь, хлебнут го...ца ))
Ал-ля Испанию поставь, хлебнут го...ца ))