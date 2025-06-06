Сафонов выйдет с капитанской повязкой на матч сборных России и Нигерии

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вчера, 18:56

В стартовом составе сборной России на товарищеский матч с Нигерией выйдет вратарь ПСЖ и победитель Лиги чемпионов 2024/25 . Он будет капитаном национальной команды.

Также в основе россиян появятся Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Николай Комличенко и Андрей Мостовой.