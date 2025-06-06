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Сафонов отказался от приза лучшему игроку матча Россия — Нигерия

вчера, 22:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Вратарь сборной России Матвей Сафонов решил отказаться от приза лучшему игроку матча с Нигерией.

Также футболист извинился перед болельщиками. В эпизоде с голом нигерийцев голкипер допустил ошибку.

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Все комментарии
qbukmnuwfq86
qbukmnuwfq86
сегодня в 06:00
Этим призом его видимо хотели успокоить после матча,благо что матч товарищеский, а так даже у классных вратарей случались ошибки
5k44avrba5w4
5k44avrba5w4
сегодня в 05:55
Умудрился таки чемпион накосячить.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:20
Совесть ещё не всю потерял!
Молодец!
протон
протон ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Даже чувство было что сейчас заплачет. Жалко его, он на таких понтах приехал а тут такую ошибку сделал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:13
Если приз лучшему игроку дают вратарю...да ещё и в домашнем матче...значит что то не в порядке...с командой...
В домашнем матче ...с не самым сильным составом соперника мы вообще должны не помнить кто у нас стоял в воротах....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:11
Сафонов уехал худшим и им и остался, без него быки взяли чемпионство, вот он и бесится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:07
Мужской поступок....!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Всё правильно сделал . Вратарь который привёз на ровном месте гол в свои ворота, априори не может быть лучшим игроком матча .
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:01
На... ему этот жалкий приз, у него кубок ЛЧ есть.
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