Сафонов отказался от приза лучшему игроку матча Россия — Нигерия

Вратарь сборной России Матвей Сафонов решил отказаться от приза лучшему игроку матча с Нигерией.
Также футболист извинился перед болельщиками. В эпизоде с голом нигерийцев голкипер допустил ошибку.
Вратарь сборной России Матвей Сафонов решил отказаться от приза лучшему игроку матча с Нигерией.
Также футболист извинился перед болельщиками. В эпизоде с голом нигерийцев голкипер допустил ошибку.
Молодец!
Молодец!
В домашнем матче ...с не самым сильным составом соперника мы вообще должны не помнить кто у нас стоял в воротах....
В домашнем матче ...с не самым сильным составом соперника мы вообще должны не помнить кто у нас стоял в воротах....