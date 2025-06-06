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Карпин: «Очень понравилась наша игра против такой команды»

вчера, 23:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал товарищеский матч с Нигерией (1:1).

Всё понравилось. Абсолютно всё. Правда, Нигерия особых задач не ставила для нас. Они выбивали мяч вперёд на двух нападающих. Наши защитники не проиграли борьбу, многие подборы были за нами. На своей половине поля почти не дали создать моментов.

Единственное, что не понравилось: после 35‑й минуты стали немного терять мяч необоснованно. До этого всё было идеально. Затем начали появляться какие‑то моменты.

Как оценю игру Мелехина? По‑моему, очень достойно. Более чем достойно для дебютанта. Уровень сопротивления тоже надо понимать.

Мне очень понравилась наша игра против такой команды. Против, мягко говоря, непростой. Уровень борьбы выдержали.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:24
Много слов и мало игры. Если честно не понимаю зачем этот фарс со сборной, с играми не понятно с кем, с составом поторого нет посути.
Viollator
Viollator
сегодня в 03:07
Да там три пенки было на Коле !
Vilar
Vilar
сегодня в 00:57
Гламурная болонка: "Сам себя не похвалишь, ходишь, как оплёванный!"
протон
протон
сегодня в 00:43
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:33, ред.
    Карпин высказался как будто выпустил игроков ДЮСШ против чемпионов мира....)))
    По факту ни одного гола на полном стадионе...против 4-го состава дубля сборной Нигерии....
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Да и вообще...
    Какие то дифирамбы..., чуть ли не самому себе!
    Мы что должны впадать в экстаз от ничьи с Нигерией?
    Или это Валерий Георгиевич убеждает нас, что работа ведется и вот он отличный результат?
    Схожу посмотрю в рейтинге где Нигерия, может зря дал волю своему кривому желчному пузырю!)?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:35
    Валера, где спартаковцы? к чему эта вода?
    адамовы, гладышевы это просто двор
    Гость
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