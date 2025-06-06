Карпин: «Очень понравилась наша игра против такой команды»

Главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» прокомментировал товарищеский матч с Нигерией (1:1).

Всё понравилось. Абсолютно всё. Правда, Нигерия особых задач не ставила для нас. Они выбивали мяч вперёд на двух нападающих. Наши защитники не проиграли борьбу, многие подборы были за нами. На своей половине поля почти не дали создать моментов.

Единственное, что не понравилось: после 35‑й минуты стали немного терять мяч необоснованно. До этого всё было идеально. Затем начали появляться какие‑то моменты.

Как оценю игру Мелехина? По‑моему, очень достойно. Более чем достойно для дебютанта. Уровень сопротивления тоже надо понимать.

Мне очень понравилась наша игра против такой команды. Против, мягко говоря, непростой. Уровень борьбы выдержали.