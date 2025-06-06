Карпин: «Очень понравилась наша игра против такой команды»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал товарищеский матч с Нигерией (1:1).
Всё понравилось. Абсолютно всё. Правда, Нигерия особых задач не ставила для нас. Они выбивали мяч вперёд на двух нападающих. Наши защитники не проиграли борьбу, многие подборы были за нами. На своей половине поля почти не дали создать моментов.
Единственное, что не понравилось: после 35‑й минуты стали немного терять мяч необоснованно. До этого всё было идеально. Затем начали появляться какие‑то моменты.
Как оценю игру Мелехина? По‑моему, очень достойно. Более чем достойно для дебютанта. Уровень сопротивления тоже надо понимать.
Мне очень понравилась наша игра против такой команды. Против, мягко говоря, непростой. Уровень борьбы выдержали.
Клоун. На кого это рассчитано? Все адекватные люди понимают, что мы умудрились сыграть вничью с резервом Нигерии, которые за второй тайм полтора раза половину поля перешли. Позорнейшая игра, Глебов - бездарность, которого Карпин выпустил только из-за его игры за Ростов/Динамо, зато талант Киисляк вышел на 5 минут в концовке. Если бы не Батраков, который единственное светлое пятно в этом мраке, все было бы еще хуже. Батраков действительно топ, связывал атаку с защитой, уверен, без него играли бы только выносами. Комличенко - еще одна бездарность, у нас первый удар в створ в игре с резервом Нигерии случился на 70 минуте, просто ноль. Человек даже толком за мяч не борется. Круговой - уровень примерно 3 лиги Испании и 4 Англии, там таких любят, которые носятся с мячом и без мяча, втыкаются в соперника, и снова по кругу. Сафонов - такое ощущение, что специально привез, ну если знаешь, что игра ногами - не твое, то нахрена ты пытаешься? Ну и Карпин в очередной раз оподливился, еще в Ростове от Песьякова подобное требовал, но тот поумнее Сафонова был, поэтому чаще всего просто выбивал. Извините, за такое многобуквие, но прям игра сегодня меня вывела из себя
Клоун. На кого это рассчитано? Все адекватные люди понимают, что мы умудрились сыграть вничью с резервом Нигерии, которые за второй тайм полтора раза половину поля перешли. Позорнейшая игра, Глебов - бездарность, которого Карпин выпустил только из-за его игры за Ростов/Динамо, зато талант Киисляк вышел на 5 минут в концовке. Если бы не Батраков, который единственное светлое пятно в этом мраке, все было бы еще хуже. Батраков действительно топ, связывал атаку с защитой, уверен, без него играли бы только выносами. Комличенко - еще одна бездарность, у нас первый удар в створ в игре с резервом Нигерии случился на 70 минуте, просто ноль. Человек даже толком за мяч не борется. Круговой - уровень примерно 3 лиги Испании и 4 Англии, там таких любят, которые носятся с мячом и без мяча, втыкаются в соперника, и снова по кругу. Сафонов - такое ощущение, что специально привез, ну если знаешь, что игра ногами - не твое, то нахрена ты пытаешься? Ну и Карпин в очередной раз оподливился, еще в Ростове от Песьякова подобное требовал, но тот поумнее Сафонова был, поэтому чаще всего просто выбивал. Извините, за такое многобуквие, но прям игра сегодня меня вывела из себя
По факту ни одного гола на полном стадионе...против 4-го состава дубля сборной Нигерии....
По факту ни одного гола на полном стадионе...против 4-го состава дубля сборной Нигерии....
Какие то дифирамбы..., чуть ли не самому себе!
Мы что должны впадать в экстаз от ничьи с Нигерией?
Или это Валерий Георгиевич убеждает нас, что работа ведется и вот он отличный результат?
Схожу посмотрю в рейтинге где Нигерия, может зря дал волю своему кривому желчному пузырю!)?)
Какие то дифирамбы..., чуть ли не самому себе!
Мы что должны впадать в экстаз от ничьи с Нигерией?
Или это Валерий Георгиевич убеждает нас, что работа ведется и вот он отличный результат?
Схожу посмотрю в рейтинге где Нигерия, может зря дал волю своему кривому желчному пузырю!)?)
адамовы, гладышевы это просто двор
адамовы, гладышевы это просто двор