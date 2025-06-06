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Стало известно, сколько нигерийских болельщиков ожидается на игре с Россией

вчера, 17:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили источнику о том, что на матче со сборной России ожидается около тысячи болельщиков команды Нигерии. Это будут студенты, работники посольства, другие граждане государства и дружественных Нигерии стран, которые проживают на территории нашей страны.

Товарищеский поединок пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени. Национальные команды встретятся друг с другом впервые. Перед игрой состоится минута молчания в память о жертвах теракта в Брянской области.

К настоящему моменту продано более 40 тысяч билетов.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
На матч между сборными России и Нигерии продано более 40 тысяч билетов
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Все комментарии
walpanee
walpanee ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29
.
Capral
Capral
вчера в 18:01
Ещё пару негров с галер снимут, и поддержка Нигерии обеспечена.
🤭🤭🤭
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Они перекричат наших в составе 39 000....:)))
протон
протон ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 17:45
Студенты РУДН в основном
протон
протон
вчера в 17:45
Вот теперь посмотрим как играет сборная России.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 17:44
Короче пол МГУ 😁
Гость
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