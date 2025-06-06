Стало известно, сколько нигерийских болельщиков ожидается на игре с Россией

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вчера, 17:43

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили источнику о том, что на матче со сборной России ожидается около тысячи болельщиков команды Нигерии. Это будут студенты, работники посольства, другие граждане государства и дружественных Нигерии стран, которые проживают на территории нашей страны.

Товарищеский поединок пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени. Национальные команды встретятся друг с другом впервые. Перед игрой состоится минута молчания в память о жертвах теракта в Брянской области.

К настоящему моменту продано более 40 тысяч билетов.