Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дасаев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

вчера, 16:55

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев хотел бы расширить Российскую Премьер-Лигу.

Было бы неплохо расширить лигу до 18 команд. Больше российских тренеров и футболистов тогда будут работать в РПЛ. Не повторится ли ситуация, как с «Химками»? Трудно сказать. Думаю, ничего страшного не произойдёт. Какая разница, если даже с 16 командами случаи с проблемными клубами повторяются? Разницы нет, будет 16 или 18 команд в Премьер-Лиге.

Подмосковные «Химки» покинули чемпионат России из-за того, что не получили лицензию на участие в следующем сезоне.

Подписывайся в ВК
Все новости
Угальде прокомментировал слухи об интересе к нему со ПСЖ и «Монако»
Вчера, 15:36
Будущий клуб Карпина очень рискует. Есть дилемма, решения которой у тренера нет
Вчера, 12:46Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Максим Бузникин высказался о первом в истории «Краснодара» чемпионстве
Вчера, 10:41
Иванов: «Нет понимания, кто будет новым главным тренером „Урала“»
05 июня
Фернандеш гордится тем, что выиграл в России все возможные титулы
05 июня
Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Нигерии
05 июня
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:34
Больше будет игр, длиннее чемпионат. Кому хуже?
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:43
И играть до Нового года, а летом игроки любят отдыхать))
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
А что не двадцать команд.... тут с 16 появляются трудности перенести матчи...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:51
Лучше бы всего, надо реформировать весь РФС вместе с чиновникам.
q3um9fd7chxd
q3um9fd7chxd
вчера в 17:39
КЭТиК поддерживает эту инициативу.
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:33
Доброго Здоровья, протон!
Абсолютно с вами согласен, что во главе угла должен стоять прежде всего спортивный принцип. Если завтра каким-то невероятным образом условная песчанокопская Чайка с населением едва дотягивающим десять тысяч жителей займёт место, позволяющее выход в РПЛ, ей вряд ли позволят там играть, хотя есть ростовский Олимп-2, и протащат наверх Сочи, Ротор, Парии НН, Урал, Уфу или ещё какого-нибудь неудачника, но со стадионом.
Болейте за своих, а не против
lotsman
lotsman
вчера в 17:32
С 16 командами порядка не наведут, а с 18 тем более. Может лучше сделать 14.
протон
протон
вчера в 17:00
Достаточно четко прописать регламент, кто займет место выбывшей команды и убрать безумные требования РФС к стадионам, на которых можно играть в пердиве, а в ПЛ нет, хотя бы с вместимостью, если на условные Химки ходило 300 человек, а посещаемость больше 10 тысяч, только у первой половины клубов, да и то, у пяти из них не на много.. Вот смех.. на ПЛ, спорт номер один, на 8 команд в высшем дивизионе, ходит меньше десятки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 