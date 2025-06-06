Дасаев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

Бывший вратарь московского «Спартака» хотел бы расширить Российскую Премьер-Лигу.

Было бы неплохо расширить лигу до 18 команд. Больше российских тренеров и футболистов тогда будут работать в РПЛ . Не повторится ли ситуация, как с «Химками»? Трудно сказать. Думаю, ничего страшного не произойдёт. Какая разница, если даже с 16 командами случаи с проблемными клубами повторяются? Разницы нет, будет 16 или 18 команд в Премьер-Лиге.