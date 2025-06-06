Дасаев выступил за расширение РПЛ до 18 клубов

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев хотел бы расширить Российскую Премьер-Лигу.
Было бы неплохо расширить лигу до 18 команд. Больше российских тренеров и футболистов тогда будут работать в РПЛ. Не повторится ли ситуация, как с «Химками»? Трудно сказать. Думаю, ничего страшного не произойдёт. Какая разница, если даже с 16 командами случаи с проблемными клубами повторяются? Разницы нет, будет 16 или 18 команд в Премьер-Лиге.
Подмосковные «Химки» покинули чемпионат России из-за того, что не получили лицензию на участие в следующем сезоне.
Абсолютно с вами согласен, что во главе угла должен стоять прежде всего спортивный принцип. Если завтра каким-то невероятным образом условная песчанокопская Чайка с населением едва дотягивающим десять тысяч жителей займёт место, позволяющее выход в РПЛ, ей вряд ли позволят там играть, хотя есть ростовский Олимп-2, и протащат наверх Сочи, Ротор, Парии НН, Урал, Уфу или ещё какого-нибудь неудачника, но со стадионом.
Болейте за своих, а не против
Абсолютно с вами согласен, что во главе угла должен стоять прежде всего спортивный принцип. Если завтра каким-то невероятным образом условная песчанокопская Чайка с населением едва дотягивающим десять тысяч жителей займёт место, позволяющее выход в РПЛ, ей вряд ли позволят там играть, хотя есть ростовский Олимп-2, и протащат наверх Сочи, Ротор, Парии НН, Урал, Уфу или ещё какого-нибудь неудачника, но со стадионом.
Болейте за своих, а не против