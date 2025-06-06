Сборную Узбекистана тепло встретили дома после выхода на чемпионат мира

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вчера, 20:58

Сборную Узбекистана встретили в аэропорту Ташкента после возвращения из ОАЭ .

Вчера национальная команда сыграла в гостях со счётом 0:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и впервые в истории вышла на мундиаль.

По информации источника, возле трапа самолёта спортсменов ожидал премьер-министр страны Абдулла Арипов и другие чиновники. Болельщики в это время размахивали национальными флагами.

Спортивные фанаты выстроились в длинные очереди и за пределами воздушной гавани. Правоохранительные органы в целях безопасности оцепили проезжую часть дорожными решётками. На появившихся в Сети кадрах видно, как автобусы предположительно со спортсменами сборной покидают пределы аэропорта в сопровождении патрульных машин. Люди в это время размахивают флагами и хлопают им вслед. При этом многие из них пришли встретить национальную команду с детьми.