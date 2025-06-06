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Сборную Узбекистана тепло встретили дома после выхода на чемпионат мира

вчера, 20:58

Сборную Узбекистана встретили в аэропорту Ташкента после возвращения из ОАЭ.

Вчера национальная команда сыграла в гостях со счётом 0:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и впервые в истории вышла на мундиаль.

По информации источника, возле трапа самолёта спортсменов ожидал премьер-министр страны Абдулла Арипов и другие чиновники. Болельщики в это время размахивали национальными флагами.

Спортивные фанаты выстроились в длинные очереди и за пределами воздушной гавани. Правоохранительные органы в целях безопасности оцепили проезжую часть дорожными решётками. На появившихся в Сети кадрах видно, как автобусы предположительно со спортсменами сборной покидают пределы аэропорта в сопровождении патрульных машин. Люди в это время размахивают флагами и хлопают им вслед. При этом многие из них пришли встретить национальную команду с детьми.

Ранее стало известно, что игроки, тренеры и различные специалисты сборной получили государственные награды от президента Шавкат Мирзиёева после выхода на ЧМ. Отмечены также врачи, переводчики, фотографы и другие сотрудники.

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Все комментарии
Джасур Из ты Баратов
Джасур Из ты Баратов
вчера в 23:31
Такое игрой лучше не вышли бы
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:21
Откровенно говоря, впервые за много лет у Узбекистана появились игроки очень высокого класса. Отсюда результат.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:46
Ну а как иначе встречать героев
drug01
drug01
вчера в 21:01
Это большой праздник для болельщиков
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Ещё бы - у людей Праздник!
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