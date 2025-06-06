Представлен новый мяч Серии А на следующий сезон

PUMA и Серия А представили новый официальный мяч для сезона 2025/26 в чемпионате Италии, Кубке и Суперкубке страны и молодёжного первенства.
Пресс-служба чемпионата отмечает:
PUMA Orbita Serie A отдаёт дань итальянскому дизайну и вдохновлён принципами современной итальянской архитектуры, в частности видением итальянского архитектора Ренцо Пиано, где форма и функция гармонично сочетаются, чтобы идеально адаптироваться к окружающей среде. Мяч — это не просто технический инструмент, а неотъемлемая часть игры и пространства, в котором он живёт.
А этот мяч, как мне кажется, несколько безликий...
А этот мяч, как мне кажется, несколько безликий...