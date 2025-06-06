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Представлен новый мяч Серии А на следующий сезон

вчера, 18:44

PUMA и Серия А представили новый официальный мяч для сезона 2025/26 в чемпионате Италии, Кубке и Суперкубке страны и молодёжного первенства.

Пресс-служба чемпионата отмечает:

PUMA Orbita Serie A отдаёт дань итальянскому дизайну и вдохновлён принципами современной итальянской архитектуры, в частности видением итальянского архитектора Ренцо Пиано, где форма и функция гармонично сочетаются, чтобы идеально адаптироваться к окружающей среде. Мяч — это не просто технический инструмент, а неотъемлемая часть игры и пространства, в котором он живёт.

Представлен новый мяч Серии А на следующий сезон

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:14
Добрый вечер! Буквально всё - рисунок, расцветка. Я- консерватор, люблю всё из прошлого, в том числе бутсы и мячи. Очень нравился мяч-70х, и мяч "Танго", на ЧМ-78.
А этот мяч, как мне кажется, несколько безликий...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:01
Что именно не пришлось по душе?
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 19:57
Красивый мяч!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
А какой рекламный слоган , для в принципе стандартного мячика...)
протон
протон
вчера в 18:54, ред.
Скажу как дизайнер: очень много красивых слов, но по делу, мяч ни о чем по дизайну. Самое важное у дизайнеров - красиво преподать. В остальное поверят)). Не вижу некой ауры стиля, за что можно зацепится в хорошем ключе. Без обид тому дизайнеру, понимаю красивые слова это половина дела))
drug01
drug01
вчера в 18:51
Очень красивый, главное легкий!!!!
Capral
Capral
вчера в 18:47
Так себе
Гость
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